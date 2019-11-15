Мэр Екатеринбурга рассказал, как сделать город комфортным с помощью технологий

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, как новейшие технологии помогут сформировать комфортную городскую среду.

Об этом мэр уральской столицы рассказал на заседании Совета по вопросам развития местного самоуправления при полномочном представителе президента в УрФО, которое прошла в рамках 4-го форума стратегического развития «Город России 2030: территория проектов», который прошел в Екатеринбурге 13 и 14 ноября.

На встрече участники обсудили реализацию нацпроектов на муниципальном уровне, внедрение технологий «умного города» и законодательные основы объединения муниципалитетов.

В своем выступлении Александр Высокинский затронул одну из ключевых тем в развитии города – благоустройство с помощью цифровизации.

Город развивается с помощью технологийФото: Алексей БУЛАТОВ

- Национальная программа цифровой экономики является одним из главных документов, определяющих стратегическое развитие нашей страны, – подчеркнул градоначальник. – Самая необходимая и в то же время самая дорогая часть инфраструктуры, обеспечивающая успешную реализацию программы цифровой экономики в муниципалитете, – это общегородская инфраструктура передачи данных и связанная с ней сеть опор двойного назначения.

По словам Александра Высокинского, для установки камер видеонаблюдения, точек доступа в Интернет, станций сотовой связи и других элементов «умного города», которых становится все больше, необходимы опоры: фонарные, светофорные столбы и мачты контактной сети. Но если их использование пустить на самотёк, то в скором времени город будет представлять собой неприглядное зрелище – лес столбов, увешанных оборудованием.

Как же совместить технологии цифровизации с требованиями благоустройства и выполнения нацпроекта по созданию комфортной городской среды? Ответ – в применении многофункциональных элементов благоустройства территории.

Но в этом случае, по мнению Высокинского, возникает другая проблема – финансы. Если в проектах благоустройства предусматривать кабельную канализацию, интернет-модули, оптоволокно, то работы придется вести не в рамках нацпроекта по созданию комфортной городской среды, а за счет самого муниципалитета. Поэтому есть риск возникновения противоречия при исполнении двух нацпроектов – по информатизации и по созданию комфортной городской среды.

Николай Цуканов поддержал предложения главы ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ

- При работах, связанных с городским благоустройством, мы должны изменить технологию, – считает Александр Высокинский. – Фонарные и светофорные столбы, другие опоры должны стать многофункциональными целевыми объектами, которые несут в себе все коммуникационные возможности.

Глава города предложил создать рабочую группу для выработки предложения по стыковке двух нацпроектов. Полпред президента по УрФО Николай Цуканов поддержал предложение. Применение унифицированных модулей, «умных светофоров», по его словам, дало бы возможность муниципалитетам оказывать услугу по подключению пользователей к цифровым технологиям, а это – дополнительный источник пополнения городской казны.