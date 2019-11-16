Ради мечты бросил школу: 17-летний рэпер из Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

Юный исполнитель из Екатеринбурга, 17 летний Арсений Курчанин, покорил жюри шоу «Голос» на Первом канале. В своем выступлении молодой рэпер спел песню «Вахтерам» группы «Бумбокс».

Реакция Сергея Шнурова не заставила себя долго ждать, уже через три секунды лидер «Ленинграда» нажал на кнопку и повернулся к уральцу. А через полторы минуты не удержался и Валерий Сюткин, который также оценил Арсения.

Чтобы осуществить свою мечту парень бросил школу в уральской столице и перебрался в Москву, где поступил в колледж на вокальное отделение.

Арсений Курчанин - Вахтерам. .Запись эфира шоу "Голос" на Первом канале

- Музыкой я начал заниматься с четырёх лет. В детстве я не разговаривал до двух лет. Я начал петь где-то в полтора года, не разговаривая при этом вообще. Родители меня отдали в филармонию нашу Свердловскую, в хор, но мне там было тесно. По стойке всегда ходить — это не по мне, - рассказывает Арсений Курчанин.

Сергей Шнуров даже стал качать руками, чтобы поддержать Арсения. Фото: скриншот эфира

Сергей Шнуров поблагодарил парня за интересное исполнение популярной песни, и именно к нему в команду решил пойти Арсений.