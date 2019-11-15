«Утром люди читают про моих любовниц, а вечером идут на концерт»: певец Кай Метов – о своей личной жизни

«Мама, я хочу быть пионером», «Position №2», «Вспомни меня» - эти песни в 90-е звучали из каждого второго кассетника. Позже автор этих хитов Кай Метов исчез с экранов телевизоров. Через несколько лет он написал хит «Роза чайная», который исполнили Филипп Киркоров и Маша Распутина, а потом снова пропал. Как сегодня живет звезда 90-х и почему он не считает себя частью шоу-бизнеса – Кай Метов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» на 92.3 FM.

«МОЙ ГЛАВНЫЙ ХИТ НИ О ЧЕМ»

- Кай, в этом году вашей песне «Position № 2» исполнилось 25 лет. Мы всей редакцией на днях спорили, есть в ней сексуальный подтекст или нет? О чем она?

- Песня эта ни о чем (Смеется). Здесь надо отталкиваться не от текста, а от энергетики, которая там заложена. Об этом меня спрашивают 20 с лишним лет, я уже все варианты прокрутил и пришел именно к этому выводу. Она была написана в 92-ом году в эпоху огромнейших перемен, когда все рушилось и заново создавалось. И тут из каждого угла наша «Позишн намбер ту». Это песня о том, что мы с вами пережили.

- Почему в последнее время вас так мало на телевидении и в прессе?

- Я не считаю себя представителем шоу-бизнеса. Потому что шоу-бизнес пытается оседлать человеческие страсти и на этом заработать деньги. Я же всего лишь скромный работник культуры.

Кай Метов сейчас активно гастролирует по стране. Фото: личная страница в Instagram Кая Метова

- Тогда вернемся к 90-х, к пику вашей популярности. Это было непростое время. Вам приходилось тогда сталкиваться с миром криминала?

- Я не просто сталкивался, я был в самой гуще событий! Приходилось выступать на корпаративах у криминальных авторитетов, я даже присутствовал на разборках. От тех событий волосы дыбом встают, когда вспоминаешь. Но в то время не было страшно, потому что когда ты внутри ситуации, то по-другому все воспринимаешь. Хотя, я бы не хотел вспоминать об этом.

- А внимание поклонников. Его стало меньше? В одном из интервью вы говорили, что вам после концертов даже продукты дарили.

- Буквально вчера после концерта в Тюмени принесли рыбу и сало. Я положил это все в холодильник, но даже не знаю, что с этим дальше делать!

- Какой-то Музей «Поле-чудес» получается…

- Точно! (Смеется) Продукты дарят часто, напитки всякие, конфеты. Вот такая широта души у моего зрителя.

«ХОЖУ НА КОНЦЕРТ БАСТЫ, УВАЖАЮ БУЗОВУ»

- Сейчас современные певцы любят исполнять свои песни в стиле 80-90х. Вам еще не поступало предложение сделать современную аранжировку?

- Народу нравится красивая музыка, поэтому и мода такая. Но это никакие не 90-е... Лично мне предложений таких не поступало и вряд ли поступит. Меня воспринимают как отдельно стоящую скалу, с которой очень сложно. Хотя у меня есть несколько прекрасных дуэтов с Машей Распутиной и Татьяной Булановой. Но если кто-то из современных исполнителей предложит что-то интересное, то я только «За!».

Дочь артиста Екатерина балерина. Фото: личная страница в Instagram Кая Метова

- А если Ольга Бузова захочет с вами дуэт или предложит, чтобы вы ей песню написали?

- Я не знаю, во что это превратиться. Но к Ольге Бузовой я отношусь с большим уважением. Хотя от нее точно никогда никаких предложений не поступит. Я же знаю, какая у нее логика формирования своих мыслей.

- А если говорить о других современных исполнителях. Популярных русских рэперов слушаете: Хаски, Фейса, Оксимирона?

- Про Оксимирона, Хаски и Фейса я ничего не слышал. Ноя знаком с творчеством многих, даже на их концерты хожу. Мои турменеджеры всегда сообщают о каких-то концертах. Например, я ходил на Басту в Москве и Германии. И мне всегда нравилось.

- У Вас есть актерское образование. Мы вас увидим в фильме?

- В данный момент я снимаюсь в полном метре в Алмате. Я попадаю в 60-й год, и там просто сказка: люди совершенно другие, атмосфера. Я езжу на «Волге» ГАЗ-21 в образе директора колхоза.

В перерывах между концертами Метов путешествует. Фото: личная страница в Instagram Кая Метова

«ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ НЕ СКРЫВАЮ»

- Вы признались в одном из интервью, что ваша возлюбленная такого же возраста как дочь. Откройте тайну, кто эта счастливица?

- Я ничего не скрываю о своей личной жизни, все есть в моих социальных сетях. Но я до сих пор не понимаю, почему всем интересны мои романы. Один мой друг сказал: «Люди утром читают о моих любовницах, а вечером идут на твой концерт». Скажу так, мое сердце занято. Её зовут Анастасия. Вместе мы прошли через тот этап, когда нам все кричали: «Как так можно, она же вас младше на много лет?». Меня до сих пор меня за это ругают.

- Ходят слухи, что ваша дочь замужем за уральским шоуменом. Правда ли это?

- Я даже не знаю, что на это сказать. Старшая дочь Кристина подарила мне внучку, ей скоро будет два годика. Она живет в Германии и муж у нее немец. Не помню, когда она в последний раз была на Урале. Что касается второй дочери Анастасии, так она проживает в моей московской квартире. Не видел там уральских шоуменов.

Новая возлюбленная певца младше его на 22 года. Фото: личная страница в Instagram Кая Метова

- Вы часто даете концерты в небольших городах Свердловской области. Может быть, вспомните какой-нибудь интересный случай?

- В Серове у нас интересный случай произошел на гастролях. Я должен был выступать на одной площадке, но из-за детского фестиваля меня попросили отыграть концерт в другом месте, а там не оказалось рояля. Я приехал на площадку грустный. Затем смотрю в углу навалены декорации, а под ними знакомые лакированные черные ножки. Сомнений не было — это кабинетный Блютнер. Я их узнаю из тысячи. На нем я и отыграл, рояль выдержал весь мой концерт.

СПАВКА «КП»

Кай Метов, полное имя Кайрат Ерденович Метов. Родился 19 сентября 1964 года (55 лет) в Караганде, а затем с семьей переехал в Алмату. Служил в армии.

Творческий путь артиста начинается в 1991-ом, тогда Метов записывает первые песни - «Мама! Я хочу быть пионером» и «Битое стекло». Головокружительная популярность пришла к Каю Метову после выхода альбома «Position № 2» и его главной одноименной песни. После этого певец начал активно колесить с гастролями по всей стране. В начале «нулевых» артист стал реже появляться на экранах, а затем и вовсе пропал на какое-то время.

В 2003 году он проявил себя и как композитор, написав для дуэта Маши Распутиной и Филиппа Киркорова песню «Роза чайная», ставшую крайне популярной.

Кай Метов официально был женат один раз. Супругу зовут Наталья, она подарила артисту дочь Кристина. Кроме Кристины у Кая Метова есть внебрачные дети: дочь Анастасия (1996), и сын Рик (1998).

Вторая гражданская жена – экс-солистка группы «Любовные истории». Союз пролился чуть меньше 10 лет.

Сейчас у Метова новая возлюбленная. Это его фанатка, уроженка города Батайск (Ростовская область) – Анастасия. Девушка младше артиста на 22 года.