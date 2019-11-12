На Урале пенсионный фонд оштрафовал предпринимательницу, которая кормила своих работников бесплатными обедами

Наталья Филиппович занимается бизнесом больше двадцати лет. У нее свое производство медицинского оборудования, продукции для инвалидов и строительных материалов. Однажды женщина заметила, что некоторые ее сотрудники, которые работают в цехах, не обедают.

- Чаще всего ели только те, у кого были семьи. Все остальные мужчины и даже женщины могли пропустить обед, забыть про него, либо питались не пойми чем, - рассказывает руководитель группы компаний «Спантекс» Наталья Филиппович. – Я подумала, что нужно всех уровнять как-то. Заключила договор на поставку обедов с одним ИП. Выходило 48 тысяч в месяц.

Но Наталья даже после того как заплатила штраф, продолжает кормить работников бесплатными обедами.Фото: Людмила ВАРАКИНА

На производстве Натальи каждый день бесплатно кормили по 50 человек. Все были довольны до тех пор, пока на предприятие не нагрянули сотрудники пенсионного фонда. Ревизоры сразу обратили внимание на накладную по поставке обедов. Сказали, что так быть не должно и женщина обязана сначала эти деньги на еду включать в зарплату, а затем вычитать их.

- Они сочли, что мы уклоняемся от выплаты налогов в пенсионный фонд. По идее, мы должны были не обед давать, а начислять деньги 150 рублей работнику, чтобы он потом покупал обед, - вздыхает предпринимательница.

В итоге контроллеры оштрафовали женщину на 250 тысяч рублей. Наталья эту сумму уже оплатила. Сейчас Наталья продолжает кормить рабочих бесплатным обедом, но уже по правилам.

Мы отправили запрос в пенсионный фонд Свердловской области. Пока ответа от них не поступило.