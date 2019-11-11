2019-11-11T18:00:56+03:00
Общество

«Кого-то ранило осколком во время взрыва, некоторых бросили»: уральские волонтеры спасают животных из Луганска

Четыре собаки и шесть кошек приехали в Екатеринбург, где их будут лечить
Юлия СТАЛИНА
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Фото: Татьяна БронскихФото: Татьяна Бронских
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- Они там медленно умирали, - говорит Татьяна Бронских, волонтер.

Две екатеринбурженки спасают животных из Луганска. Женщины несколько дней назад вернулись из Украины, откуда привезли шестерых кошек и четырех собак – все они в тяжелом состоянии. Сейчас зоозащитницы будут их лечить, а потом искать четвероногим дом.

Викуся, 3 года, перелом позвоночника. Фото: Татьяна Бронских

Викуся, 3 года, перелом позвоночника. Фото: Татьяна Бронских

Татьяна Бронских узнала, что животным нужна помощь из соцсетей. Здесь в Екатеринбурге она сама подбирает брошенных собак и кошек, старается поставить их на ноги. Однажды в «Одноклассниках» увидела пост про пса «Кокосика», где женщина рассказала о проблемах собаки со здоровьем.

- У него что-то было с лапами и волонтеры не знали, как его лечить. Я связалась с хозяйкой приюта через интернет и оказалось, что она из Луганска. Ситуация была жуткой: не хватало не медикаментов, ни специалистов-ветеринаров, да и условия содержания были ужасными, - продолжает наша собеседница.

Мармелад, год, откушена лапка. Фото: Татьяна Бронских

Мармелад, год, откушена лапка. Фото: Татьяна Бронских

Зоозащитница вместе с напарницей Марией решила поехать прямо туда. Нашли машину, собрали лекарства, корма и выдвинулись в сторону Луганска. В украинском приюте содержались больше сотни бездомных животных. Его хозяйка собирала собак и кошек после бомбежки: были и безлапые, и одноглазые, и с переломанным позвоночником. Только получить медицинскую помощь бедолагам в Луганске негде. Екатеринбурженки забрали десять самых тяжелых, чтобы вылечить их тут на Урале .

- Мы боялись, что они живыми не доедут, по дороге консультировались с ветеринарами, - вспоминает волонтер Татьяна, - Эти животные с тяжелой судьбой. Кого-то из них ранило осколком, кого-то просто бросили хозяева.

Степа. 3,5 месяца. Фото: Татьяна Бронских

Степа. 3,5 месяца. Фото: Татьяна Бронских

Сейчас все животные будут проходить лечение, но дом им ищут уже сейчас. Пока собаки и кошки на передержке у Татьяны и Марии. Чтобы забрать кого-нибудь или помочь материально, можно связаться с волонтерами через социальные сети по ссылке.

Уральские волонтеры привезли животных из Луганска.Видео: Татьяна Бронских! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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