Антон Шипулин и Игорь Заводовский открыли в Екатеринбурге три спортивные площадки

Олимпийский чемпион Антон Шипулин и учредитель Благотворительного фонда Общества Малышева-73 «Добрые дела» Игорь Заводовский торжественно открыли сразу три новых спортивных площадки для занятий воркаутом в рамках программы «Территория спортивных побед».

Первое торжественное открытие состоялось в Школе-интернате №11 на ул. Даниловская, 2Д. Школа на окраине Эльмаша давно хотела обзавестись спортивной площадкой, поэтому подала заявку на участие в программе «Территории спортивных побед».

Спортивную площадку объединили с детской, чтобы младшее поколение могло равняться на спортсменов. Фото: Дарья ГУДКОВА

– За несколько дней у нас будет открытие 7 спортивных площадок после большого перерыва. Мне всегда тревожно и радостно открывать такие объекты, это все делается для детей, чтобы у них была доступная среда для занятия спортом, – заявил на церемонии открытия Антон Шипулин.

Олимпийский чемпион также отметил, что у сегодняшних действующих спортсменов не было таких условий для занятий спортом и попросил воспитанников школы № 11 не проходить мимо площадки, а как можно чаще использовать: подтягиваться, отжиматься, делать простые упражнения и использовать каждую минуту для занятий.

Для воспитанников школы на церемонию пригласили специального гостя. Фото: Дарья ГУДКОВА

По словам Игоря Заводовского, формат площадок сочетает в себе тренажеры для воркаута с песочницей, горкой и качелями для малышей, чтобы дети во время игр брали пример с начинающих спортсменов.

Вторую площадку открыли в Летнем парке на Уралмаше, возле входа со стороны ул. Красных борцов. Директор парка Александр Зимин отметил, что новые спортивные и развлекательные объекты мотивируют людей выходить из дома и идти в парк, приобщаться к здоровому образу жизни.

Площадку в Летнем парке сразу облюбовали дети и подростки, поэтому в ее востребованности сомневаться не приходится. Фото: Дарья ГУДКОВА

На церемонию приехал и Глава Орджоникидзевского района Роман Геннадьевич Кравченко, который отметил, что открытие спортивных объектов благоприятно сказывается на благополучии района.

Третья площадка расположена на холме в Основинском парке возле ТРК «Парк Хаус». Там уже занимались дети, когда делегация приехала на церемонию открытия. По словам Антона Шипулина, с этой площадки открывается один из самых красивых видов на город.

Игорь Заводовский отметил, что в первую очередь отбираются те заявки, где площадки востребованы больше всего, и где их будут активно использовать. Стоимость каждого проекта составляет около 1 100 000 рублей. Сезон для открытия спортивных площадок выбран весьма необычный. Антон Шипулин и Игорь Заводовский объяснили это тем, что их личное присутствие на каждой церемонии – обязательное условие проекта, а Антон буквально вчера вернулся из Москвы. Предвыборная кампания отнимала много времени у Олимпийского чемпиона и они с Игорем Заводовским долго не могли состыковать графики.

С площадки в Основинском парке открывается отличный вид на Пионерский. Фото: Дарья ГУДКОВА

В этот раз благотворители обратили внимание на то, что не везде работа выполнена отлично и на некоторых площадках возникли проблемы с покрытием – из-под рыхлого слоя песка проглядывала щебень. Недочеты пообещали исправить в ближайшие два дня.

Программа «Территория спортивных побед» действует с 2015 года. На сегодняшний день фонды установили в разных районах города 25 площадок.