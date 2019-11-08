Уральский ветеран о службе у Берлинской стены: Мы постоянно боялись Третьей мировой войны

Берлинская стена, один из символов холодной войны, простояла 28 лет. Она разделяла столицу Германии на Западную часть, которая была под контролем Англии, США и Франции, и Восточную, которая была под контролем СССР. Пересечь ее было очень сложно и даже опасно. История стены закончилась 9 ноября 1989 года, когда из-за новых правил въезда и выезда из ГДР само существование стены стало бессмысленным. Накануне годовщины «падения Берлинской стены» мы встретились с Геннадием Ярецом, жителем Свердловской области, который служил в части рядом со стеной с 1980 по 1982 год, и попросили его рассказать, какой была жизнь в Берлине в то время, когда стена еще стояла.

ХОТЕЛ В ДЕСАНТ, А ПОПАЛ В БЕРЛИН

Попасть на службу в Берлин советским солдатам было не так-то легко. Из-за особой обстановки в городе, в котором сталкивались нос к носу СССР и страны Запада, призывников в Берлинскую бригаду отбирали особенно тщательно.

- Меня призвали в армию в День Победы, 9 мая 1980 года. Мне тогда было 18, - вспоминает Геннадий. - Отношение к армии у молодых людей тогда было другое. Служить хотели. У меня дядя в ВДВ был, поэтому я тоже хотел в десант по его примеру. В школе специально для этого занимался боксом, первый разряд по лыжам получил. Был готов.

Геннадий Ярец готовился к службе в ВДВ, но из-за хорошей подготовки его решили направить в Берлин. Фото: из личного архива Геннадия Ярец.

Вместе с другими призывниками из Свердловска Геннадия направили в учебную часть в Чебаркуле. Там вчерашний школьник выучился на наводчика-оператора БМП.

- Я с отличием окончил учебную часть, поэтому меня отправили по распределению в Германию, - вспоминает Геннадий. - Перед отправкой дали с родителями увидеться. Отец военным был, поэтому держался. А мать переживала сильно. Нас ведь отправляли как раз, когда Афганская война начиналась.

Из Челябинска на самолете призывников с Урала отправили в ГДР. Кто-то попал на юг страны, кто-то в предместье столицы. И лишь единицы оказались в Берлине в части, расположенной в самом центре города. Рядом с ними стояли Бранденбургские ворота (архитектурный памятник XVIII века. - Ред.) и Берлинская стена. В 200 метрах располагался Рейхстаг, который солдаты Красной Армии взяли штурмом 2 мая 1945 года.

- Наша часть рядом с Рейхстагом была, - рассказывает Геннадий Ярец. - В тот момент он еще был разрушен. С самой Великой Отечественной войны его никто не восстанавливал. Повсюду на стенах были надписи, оставленные советскими солдатами в 1945-м, - имена и фамилии. А мы, молодые солдаты, стояли на этих развалинах и фотографировались. Впечатления были сильные.

В Берлине для истории оставили лишь несколько фрагментов стены. Остальное разрушили. Фото: globallookpress.com

ОХРАНЯЛИ НАЦИСТСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ

Главная задача солдат Берлинской бригады состояла в том, чтобы первой принять бой, если вдруг американская армия начнет вторжение в Восточный Берлин.

- У нас было три батальона танков, три батальона пехоты, разведка… - говорит Геннадий. - Не дай бог, какая-то заваруха, мы были бы первыми, кто столкнулся бы с блоком НАТО. Первые пошли бы в бой. У нас поэтому постоянно учения проходили. Каждую неделю посреди ночи мы вставали и выезжали на БМП к Бранденбургским воротам. Так как я был наводчиком-оператором, я отвечал за огневую мощь машины.

Также советских солдат, служивших в Берлине, каждый месяц возили на полигон стрелять боевыми патронами. Власти СССР хотели, чтобы солдаты были в постоянной боевой готовности, так как опасались, что однажды могут повториться события 1961 года. В тот год, 27 октября, к контрольно-пропускному пункту «Чарли», на границе Западного и Восточного Берлина, прибыли американские танки с бронетехникой. Они собирались разрушить бетонные блоки, которые в то время играли роль Берлинской стены. Вскоре путь им преградили советские танки. Так и стояли две армии друг напротив друга. Любой выстрел мог привести к началу Третьей мировой войны.

Вечером 9 ноября 1989 года тысячи немцев из восточного Берлина направились к стене, чтобы перейти ее. Фото: globallookpress.com

БРЕЖНЕВ ПРИЕЗЖАЛ НА 9 МАЯ

Раз в месяц или два солдат отпускали в увольнительный. Правда, самостоятельно по Берлину гулять не разрешали. На выбор было несколько культурных мест неподалеку от военной части. Ходили в зоопарк, в кино.

Советских солдат в Берлине вне части всегда сопровождал офицер. Командование очень боялось провокаций, жертвами которых порой становились наши призывники.

- В Западном Берлине, когда тюрьму Шпандау охраняли, в наших часовых стреляли. Ранили одного, - говорит Геннадий Ярец. - Однажды зажигательную бомбу кинули в солдата, когда он стоял на посту. Много там провокаций было против советских солдат.

Каждое 9 Мая Берлинская бригада принимала участие в церемониях в Трептов-парке - месте в Берлине, где расположен мемориальный комплекс в память о солдатах Красной Армии.

- Помню, Брежнев приехал однажды на мемориальный комплекс и все высокопоставленные люди из ЦК КПСС, - говорит Геннадий. - У меня тогда сильные эмоции были. Понимаете, когда твои деды воевали и принесли Победу, и ты их внук пришел через столько лет и стоишь в месте, где похоронены тысячи наших солдат… Это сложно передать словами.

В 1982 году пришла пора возвращаться домой. Солдатам предлагали оставаться на сверхсрочную службу, но Геннадий решил на нее не идти.

- Пока мы находились там, даже как-то и не думали, что все это очень опасно было, - вспоминает Геннадий. - Лишь сейчас понимаю, что мы находились на передовой и что у обеих сторон тогда было атомное оружие, и любая мелочь могла спровоцировать войну. О том, что Берлинскую стену сносят, я узнал уже дома по телевизору. Некоторые говорят, что зря Горбачев позволил этому случиться, но люди там, в Германии, сами, наверное, поняли, как им лучше жить.