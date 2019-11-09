«Взбудоражило весь город»: как свердловские милиционеры искали потрошителя, расчленившего женщину и ее детей

Начиналась обычная рабочая пятница. Жители Свердловска на автобусах спешили на работу. По проспекту Космонавтов к заводам мчались редкие машины. А на строительной площадке рядом с тем местом, где однажды появится станция метро «проспект Космонавтов» начинал реветь двигателем бульдозер.

Это было 17 марта 1967 года. Самое начало эпохи брежневского застоя. За 20 дней до того СССР посетил император Эфиопии Хайле Селассие I, а за 11 – дочь Сталина попросила политического убежища у США. А еще 10 днями ранее ЦК КПСС ввел в стране пятидневную рабочую неделю.

Жителям рабочего Свердловска и так было что обсуждать, но внезапно машинист бульдозера на проспекте Космонавтов увидел под отвалом земли рукав кофты кирпичного цвета. Бульдозерист остановил машину, подошел к куску одежды, потянул… Вслед за рукавом из земли показалась женская голова.

Посмотреть на страшную находку на стройплощадке у проспекта Космонавтов пришло множество людей. Фото: музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

ТЕЛА РАСЧЛЕНИЛ НА СТО ФРАГМЕНТОВ

Слух о том, что на стройплощадке рядом с проспектом Космонавтов рабочие нашли что-то жуткое, моментально разлетелся по Свердловску. У земляных отвалов практически сразу собралась толпа зевак. Когда прибыла милиция, стройплощадку перерыли. Оказалось, что кто-то убил и попытался спрятать под будущим домом тела женщины и двух ее маленьких детей, старшему из которых не было и четырех лет.

– Это преступление взбудоражило весь Свердловск, – вспоминает Анатолий Огородников, в 1967 году работавший в патрульно-постовой службе УВД Свердловска. – Во время экспертизы выяснилось, что убийство было совершено еще в конце февраля 27 числа.

Тела были сильно обезображены. Жестокий убийца, будто мясник, разрезал их на множество небольших фрагментов - тело трехлетнего мальчика было разделено на сто частей. Однако женщину смогли опознать, причем жители одного из соседних домов, который находился всего в 200 метрах.

НАШЛИ В ЛЕНИНГРАДЕ

Погибшей оказалась 30-летняя Людмила, мать двоих детей и жена успешного инженера-конструктора из научно-исследовательского института тяжелого машиностроения, члена команды КВН Владимира Кабашкина.

На звонок в квартиру Кабашкиных никто не отвечал. Двери в итоге помогли открыть родственники. С первого взгляда все было нормально: холодильник работает, полы чистые. Однако куда-то пропала одежда Людмилы и ее детей, не было в ящиках и документов. На кухне, у газовой плиты милиционеры обнаружили пепел – он был не похож на тот, что остается от обыкновенной бумаги. Появился у следствия и другой вопрос: а куда же делся сам глава семьи?

С ответом опять помогли родственники – оказалось, что две недели назад Владимир заходил к ним и сказал, что улетает в отпуск в Москву. 4 марта, за 13 дней до обнаружения тел, Кабашкин сел в аэропорту «Кольцово» на самолет и отправился в столицу. Он прожил 15 дней в московской гостинице, а затем вдруг переехал в Ленинград, где также заселился в гостиницу.

Когда сотрудники милиции постучали, дверь номера им открыл молодой 30-летний мужчина интеллигентного вида. Более того, когда ему сообщили об убийстве жены и детей Кабашкин вдруг ударился в истерику и потребовал, чтобы следователи немедленно нашли преступника. Однако он не учел одного – криминалисты исследовали пепел, оставшийся у газовой плиты в его квартире и дали однозначный ответ: «Это сгоревшая бумага из паспорта». Объяснить, куда делся паспорт супруги Кабашкин не смог и в итоге сам сознался, что сжег его.

Топор, пилу и лопату, Кабашкин спрятал в водоеме. Сотрудникам милиции пришлось искать их с помощью металлодетектора. Фото: музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

ОТ ШУМА ПРОСНУЛСЯ РЕБЕНОК

«Я Кабашкин Владимир Александрович родился 4 марта 1937 года. В детстве я болел корью, простудными заболеваниями, а болел ли менингитом я не помню. В 1948 году я окончил 4 класса…»

Так начинаются показания Владимира Кабашкина в протоколе допроса. Совершенно будничным образом он подробно рассказывает о том, как учился в техникуме, как жил в общежитии и как в 18 лет начал свою карьеру на Уралмашзаводе в должности мастера.

Есть там и история о том, как он познакомился со своей будущей женой. Они встретились в 1960 году, когда Кабашкин учился на вечернем отделении в Уральском политехническом институте. Спустя три года поженились. Кабашкин пишет, что любил будущую жену, а свадьбу сыграли, когда она забеременела.

«Предполагалось, что она забеременела от меня, – пишет Кабашкин. – В апреле 1963 года у меня появилось смутное подозрение, что моя жена… забеременела не от меня, т.е. я считал, что она забеременела, когда находилась на преддипломной практике в Москве, где она находилась примерно с месяц… Когда мы сына получили из родильного дома, то я убедился, что он родился не от меня, потому что он на меня нисколько не походил... Это отмечали родственники и наши знакомые»

Допрос Кабашкина. Фото: музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

Именно в тот момент, отмечает Кабашкин, у него и появились мысли об убийстве жены, которые не покидали его на протяжении последующих четырех лет и даже после того, как у них родился второй ребенок. В конце концов инженер убедил себя, что жена хочет разойтись с ним, разменять квартиру и забрать детей. И тогда он решил претворить свой план в жизнь. Вечером 26 февраля он пошел в ванную и принимал ее дольше обычного, чтобы дождаться, когда все домочадцы уснут, а затем вышел и задушил жену. В этот момент проснулся младший сын – полуторгодовалый Митя. Кабашкин уложил его обратно спать, а затем закончил начатое – задушил его и трехлетнего Антона.

Позже, когда его уже задержали, он говорил, что убивать детей ему было жалко, однако постоянно в показаниях повторял, что привык «доводить дело до конца». Тела для сохранности он вынес на балкон.

Жил Кабашкин рядом со стройплощадкой, где и спрятал тела. Фото: музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

СЖЕГ ПАСПОРТ ЖЕНЫ, ЧТОБЫ ЗАПУТАТЬ СЛЕДСТВИЕ

«Ушел из дома, походил немного, в мебельном магазине купил карнизы для гардин сестре, унес их к ней домой, а к 6 часам вечера ходил во дворец культуры, где занимался световым оформлением для художественной самодеятельности. После концерта ребята предлагали сложиться по рублю и выпить, но я от этого отказался. Я все время думал, что эх вы люди, ходите и не знаете с кем ходите»

Это описание следующего дня после убийства, которое Кабашкин дает в протоколе допроса. Несколько дней он продолжал жить обычной жизнью: встречался с родственниками, помогал кружку самодеятельности, даже посещал ресторан, где ел с аппетитом и выпивал, а по вечерам он возвращался к себе домой, брал ножовку, приносил с балкона тело и начинал пилить.

На следственном эксперименте Кабашкин показал, как совершал преступление. Фото: музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

Никто ни о чем не догадывался и своим поведением Кабашкин себя не выдавал. Вскоре он придумал, куда спрятать останки – в землю на стройплощадке рядом с домом, чтобы никто и никогда не смог их найти. Придумал Кабашкин и алиби – тот самый отпускной вояж по столичным городам во время которого его потом и задержали. По возвращении Кабашкин хотел сделать вид, будто его близкие бесследно исчезли.

«2 марта 1967 года утром на газовой горелке я сжег паспорт жены, свидетельство о браке, два свидетельства о рождении детей, диплом жены об окончании института, ее пропуск и профсоюзный билет… Все эти документы я сжег с той целью, чтобы не осталось ничего, т.е. чтобы не было ни трупов, ни их документов»

Просить о помиловании Кабашкин отказался. Его расстреляли. Фото: музей истории ГУ МВД России по Свердловской области

ОТКАЗАЛСЯ ПРОСИТЬ ПОМИЛОВАНИЕ

«Для скрытия следов преступления и уклонения от ответственности за совершенное преступление Кабашкин вымыл пол в квартире, ножницами изрезал на куски по комплекту одежды убитых, лоскутки изрезанной одежды закопал в землю на свалке, где часть из них в дальнейшем была обнаружена, – сообщается в обвинительном заключении. – По его же показаниям во дворе детской инфекционной больницы №15 по ул. Ильича был обнаружен и изъят выброшенный Кабашкиным мешок со следами крови, в котором вывозились расчлененные трупы, а несколько раньше вблизи территории этой же больницы был обнаружен окровавленный рюкзак…»

Кабашкина приговорили к расстрелу. Согласно процедуре, ему предложили написать прошение о помиловании, однако делать это он отказался. В итоге за него ходатайство в Верховный суд РСФСР подавала мать. Но ее прошение отклонили. 28 сентября 1967 года Владимира Кабашкина расстреляли.