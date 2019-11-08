2019-11-08T12:05:25+03:00
Происшествия

В детском лагере под Екатеринбургом отравились 19 одаренных детей

У школьников подозревают ротавирусную инфекцию
Лев ИСТОМИН
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Смену в лагере завершили досрочноСмену в лагере завершили досрочноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В детском лагере «Золотое сечение», смена которого проходит в уральском городе Ревда на базе отдыха «Лесная жемчужина», отравились 19 одаренных школьников. У них подозревают ротавирусную инфекцию. На место 8 ноября выехал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

- Девятнадцать человек с признаками заболевания, тяжелых нет. Если будет такая необходимость, кого-то госпитализируем, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.

Смена должна была завершиться 14 ноября. Фото: скан документа

Смена должна была завершиться 14 ноября. Фото: скан документа

В областном Министерстве образования изданию рассказали, что смена, которая должна была завершиться на будущей неделе, будет закрыта досрочно.

Дети начали массово жаловаться на слабость, температуру и тошноту. Сразу после этого участников смены с симптомами заболевания отправили на карантин под присмотр врачей.

Лагерь находится под Ревдой в 42 километрах от Екатеринбурга. Фото: Яндекс.Карты

Лагерь находится под Ревдой в 42 километрах от Екатеринбурга. Фото: Яндекс.Карты

- В лагере «Лесная жемчужина» сейчас работает межведомственная комиссия, в состав которой включены специалисты министерств образования и молодежной политики, министерства здравоохранения Свердловской области, а также регионального Роспотребнадзора, - рассказали «Комсомолке» в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Отметим, что "Золотое сечение" - это центр для одаренных детей. Смены в лагерях, организованные центром, отличаются от обычных - дети активно занимаются творчеством и развитием своих талантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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