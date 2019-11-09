2019-11-09T10:35:12+03:00
Общество

Жители Нижнего Тагила недовольны качеством медицины

Люди стоят в очереди на прием по месяцу
Лев ИСТОМИН
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В городе не хватает врачейВ городе не хватает врачейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На днях вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил о том, что задача областных властей – сделать медицинские услуги для уральцев доступными повсеместно – «от Екатеринбурга до Ивделя до Пелыма». Правда, сроки для достижения такого результата не обозначил.

Ситуацию с доступностью медицинских услуг в Свердловской области простой назвать нельзя. Во втором по численности населения городе региона люди стоят в очереди по месяцу, чтобы попасть на прием к узкому специалисту. А в близлежащих поселках ситуация еще хуже – в отдельных населенных пунктах отдельных врачей не хватает. Ехать в Тагил тоже нецелесообразно – см. выше.

Городу нужны узкие специалисты, очередь к которым растянулась на месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городу нужны узкие специалисты, очередь к которым растянулась на месяцФото: Алексей БУЛАТОВ

Поэтому недовольство жителей Нижнего Тагила вполне оправдано. В прогнозе социально-экономического развития города до 2022 года прописано, что в Тагиле сохраняется острый дефицит врачей. В частности речь идет об узких специалистах – онкологов, травматологов, а также врачей амбулаторно-поликлинической службы – терапевтов и педиатров. Время ожидания в очереди превышает один месяц.

Численность населения в Нижнем Тагиле, как отмечено в прогнозе, постепенно снижается. Этому есть две причины – переезд в Екатеринбург и другие города, а также из-за того, что смертность превышает рождаемость. Так, на начало 2018 года в городе проживало 356 844 человека, а через год численность снизилась до 354 767 человек. По прогнозам экспертов, через два года этого показатель будет на уровне 348 139 человек. Основной причиной смертности названы заболевания системы кровообращения.

Есть проблемы у женщин репродуктивного возраста: «рост заболеваемости беременных женщин, снижение количество родов в срок, увеличение преждевременных родов и абортов», - указано в прогнозе.

Напомним, что в августе этого года в Городской больнице №1 Нижнего Тагила сразу несколько хирургов написали заявление на увольнение. После этого их примеру последовали специалисты старейшего учреждения здравоохранения города – Демидовской больницы. В город направили несколько комиссий для проверок.

Причинами недовольства врачей стали: переработки, низкая оплата труда, отсутствие юридической защиты на случай врачебных ошибок (их риск возрастает при постоянных переработках), а также отсутствие конструктивного контакта между персоналов и руководством медицинских учреждений.

В Демидовской городской больнице штат укомплектуют до конца года. Фото: Гугл.Карты

В Демидовской городской больнице штат укомплектуют до конца года. Фото: Гугл.Карты

В итоге ситуацию в горбольнице №1 удалось нормализовать, а в Демидовской больнице штат двух хирургических отделений укомплектуют до конца года.

После этого на проблему доступности первичной медицинской помощи для населения обратил внимание Президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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