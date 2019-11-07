2019-11-07T17:21:59+03:00
Добрые дела

«Я хочу, чтобы малышка научилась ходить»: на Урале мать-одиночка шьет сумки, чтобы собрать деньги для 5-летней девочки с ДЦП

Даше Прибыловой необходима реабилитация и тогда девочка сможет пойти в школу
Юлия СТАЛИНА
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Рукодельница Галина Акушева продает сумочки в соцсетях, а деньги передает родителям девочки. Фото: Анжелика Прибылова/Галина АкушеваРукодельница Галина Акушева продает сумочки в соцсетях, а деньги передает родителям девочки. Фото: Анжелика Прибылова/Галина Акушева
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Жительница города Верхняя Пышма в Свердловской области шьет сумочки, чтобы помочь маленькой девочке с диагнозом ДЦП. Для Галины Акушевой рукоделие хобби и недавно, увидев в соцсетях сбор средств 5-летней Даше Прибыловой, решила подключиться.

- Год назад мы помогали собирать деньги для Ксюши Сокольниковой, девочки, которая была больна раком. Затем я узнала про Дашу и тоже решила подключиться, - рассказывает Галина. – Девочке нужна реабилитация и необходимо собрать большую сумму. Я хочу, чтобы малышка наконец-то научилась ходить. Тем более у нее есть шанс.

Фото: Галина Акушева

Фото: Галина Акушева

Галина занимается рукоделием параллельно работе. Женщина трудится в строительной компании в Верхней Пышме, а также одна воспитывает двоих детей. Свои поделки, в основном это небольшие тряпичные сумочки, она продает в социальных сетях. Одно изделие стоит от 200 рублей, потом Галина передает эти деньги семье Прибыловых.

Иногда Галина вместе с другими рукодельницами Верхней Пышмы устраивает ярмарки, где также собирают деньги для маленькой Даши.

ПОМОГАЛИ ВСЕМ ГОРОДОМ

Маленькая Даша родилась в многодетной семье Прибыловых. Мама 5-летней девочки Анжелика в разговоре с «КП» признается, что беременность у нее протекала нормально и малышка родилась здоровой. Только через год врачи поставили диагноз – детский церебральный паралич. Это было шоком для семьи, ведь Даша развивалась как обычный ребенок.

- После того, как мы узнали, у нас началась череда реабилитаций. Мы много куда обращались, но лечение особо не давало никаких результатов. Год назад мы нашли хорошую клинику и дело сдвинулось с мертвой точки, - говорит Анжелика. – Даша у нас умница, она хорошо поет и может даже сама сделать несколько шагов.

5-летняя Даша мечтает пойти в школу. Фото: Анжелика Прибылова

5-летняя Даша мечтает пойти в школу. Фото: Анжелика Прибылова

Сейчас Даше и ее семье помогают неравнодушные люди, в том числе и волонтеры. Они устраивают благотворительные ярмарки с поделками, собирают макулатуру и потом сдают. Этих денег все равно не хватает.

- Нам буквально помогает весь город Верхняя Пышма. Мы рады, что в мире до сих пор есть неравнодушные и добрые сердца. В Новый год нам незнакомые люди приносили подарки для Даши, было очень приятно. А вообще Даша больше всего мечтает пойти в школу, - добавила мама девочки.

Следующая реабилитация уже в конце ноября, пока не достает 120 тысяч рублей, еще 200 тысяч нужно для лечения в январе. Вы тоже можете помочь девочке научиться ходить, например, купить сумочку у Галины Акушевой. С ней можно связаться через социальную сеть во «Вконтакте». Вот ссылка.

Реабилитация дает хорошие результаты. Фото: Анжелика Прибылова

Реабилитация дает хорошие результаты. Фото: Анжелика Прибылова

Также публикуем реквизиты Даши Прибыловой:

Карта Сбербанк Visa: 5336 6900 2134 0544 ( Прибылова Анжелика Валерьевна-мама Даши)

Яндекс кошелек: 410017418058025 Мобильный банк

Телефон мамы Даши: 8(912)220-13-30 (Прибылова Анжелика Валерьевна).

Также публикуем реквизиты Даши Прибыловой:

Карта Сбербанк Visa: 5336 6900 2134 0544 ( Прибылова Анжелика Валерьевна-мама Даши)

Яндекс кошелек: 410017418058025 Мобильный банк

Телефон мамы Даши: 8(912)220-13-30 (Прибылова Анжелика Валерьевна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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