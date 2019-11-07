День 7 ноября: праздник из прошлого или самый важный день для страны?

На протяжении 70 лет 7 ноября был настоящим красным днем календаря. Именно в этот день Россия вступила на новые рельсы социализма. Сегодня это рабочий день, однако, для многих он остается праздником и памятной датой. Приводим два мнения о том, стоит ли праздновать 7 ноября.

Александр Ивачев, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области:

- Традиционно в этот день наша партия проводит демонстрации, которые проходят во всех крупных городах Свердловской области. Чем больше времени проходит с момента Великой октябрьской революции, тем больше мы понимаем ее значение для нашей страны.

Благодаря тем изменениям страну удалось сохранить, защитить ее от интервентов, от распада. Была создана мощнейшая экономическая база путем проведения индустриализации и коллективизации, удалось подготовиться к вторжению фашистов и одержать победу в Великой Отечественной войне.

Космос, мирный атом – это звенья одной цепи, заслуги большевиков и той идеологии, которая была внесена в нашу страну. Поэтому эта дата очень важна для нашей страны. Мы во многом обязаны этим 70 годам советской власти.

В Екатеринбурге ежегодно проводятся мероприятия с участием коммунистовФото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Ивачев о значении праздника 7 ноября 00:00 00:00

Сергей Мошкин, политолог:

- Если вы обратитесь к 1917 году и к большевистскому перевороту, то, безусловно, это стало трагедией для страны. Трагедия, которая задала вектор не только на весь ХХ век. Мы до сих пор несем на себе «родимое пятно» 17-го года.

Что касается дня сегодняшнего, то праздник 7 ноября, день Великой Октябрьской Социалистической революции, как ее официально называли, он потихонечку выветривается из массового сознания, из реестра любимых праздников.

Сергей Мошкин о празднике 7 ноября 00:00 00:00

Меняются поколения, молодым людям трудно объяснить, что это за праздник. Люди средних лет как минимум относятся к этой дате двойственно. Кто-то, может быть, ностальгирует по поводу советских лет с их демонстрациями, буфетами на 7 ноября. Люди, кто постарше, думаю, что тут тоже никакого единодушия нет.

Поэтому праздник перестает быть красной датой. Он никаким образом не поддерживается государством, а это очень важная составляющая. Нынешний режим не видит своей опоры в Октябрьской революции. Этот день отмечают только парадом на Красной площади в честь знаменитого парада 1941 года.