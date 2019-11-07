2019-11-07T10:40:08+03:00
Общество

Вместо занятий - марш броски и физподготовка: студентов УрГАУ массово забирают в армию из-за отсутствия аккредитации

Когда у учащихся вновь появится возможность претендовать на отсрочку – неизвестно
Олег ГАЛИМОВ
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О том, что факультет лишилсяО том, что факультет лишилсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Учащиеся факультета среднего профессионального образования УрГАУ оказались в одном шаге от армии, всему виной отсутствие аккредитации, срок которой истек еще в апреле этого года. Новость застала молодых парней врасплох, когда начался осенний призыв. Никто не ожидал, что вместо сессии и зачетной недели их будут ждать маршброски и курс молодого бойца.

Только сейчас студенты выяснили, что по закону такая аккредитация не является обязательной для набора и обучения в вузе.

- Уважаемые студенты! Уведомляем Вас об истечении срока действия государственной аккредитации по образовательным программам среднего профессионального образования с 01 апреля 2019 года, - говорится на сайте УрГАУ.

В УрГАУ говорят, что процесс получения аккредитации уже запущен. Фото: Google maps

В УрГАУ говорят, что процесс получения аккредитации уже запущен. Фото: Google maps

О перспективах провести ближайший год в казарме 18-летний первокурсник Кирилл Закаляпин узнал лишь в военкомате. Парень приехал в Екатеринбург из поселка Сосновый Бор два месяца назад, чтобы учиться на автослесаря. Но скорее всего он встретит Новый год в военной форме и армейских сапогах.

- Попал под осенний призыв, но об отсутствии аккредитации для отсрочки узнал лишь в военкомате, - рассказывает «Комсомолке» Кирилл. – Вручили повестку, 22 ноября должен прийти с вещами. В деканате только «завтраками кормят». Если успеют за две недели получить аккредитацию, то я избегу армии. Нет – пойду служить, а после дембеля восстановлюсь. У нас в общежитии с начала года уже четверых забрали.

В пресс-службе УрГАУ заявили, что вуз уже готовится к получению новой аккередитации:

- В связи с окончанием срока действия государственной аккредитации по программам среднего профессионального и высшего образования вузом в 2019 году пройдена аккредитационная экспертиза Рособрнадзора, по результатам которой вуз получил свидетельство об аккредитации программ высшего образования. На данный момент в университете проходит очередной плановый этап по подготовке к государственной аккредитационной экспертизе по программам среднего образования.

СПРАВКА «КП»

Право на отсрочку от призыва на военную службу в связи с получением образования устанавливается федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»:

- Право на отсрочку от призыва на военную службу имеют граждане обучающиеся по очной форме обучения в: образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами, образовательных организациях и научных организациях по имеющим государственную аккредитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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