2019-11-06T19:21:37+03:00
Общество

Розовая тучка, перчатка Таноса и голос в кармане: уральские школьники придумали, как бороться со стрессом

«Комсомолка» протестировала разработки юных изобретателей на себе
Юлия СТАЛИНА
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Школьницы считают, что такая подушка-антистресс должна быть в каждом офисе.Школьницы считают, что такая подушка-антистресс должна быть в каждом офисе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Ноябрь такой месяц, ну прям ни то, ни се: вроде и не зима, и уже совсем не осень. Холодная, хмурая уральская погода только портит настроение, а сумасшедший городской ритм навевает тоску. Как справиться со стрессом знают свердловские школьники. В Ельцин - Центре они показали свои изобретения во время II международного форума Cognitive Neuroscience — 2019. Корреспондент «Комсомолки» протестировал все это на себе.

Я ТУЧКА, ТУЧКА, ТУЧКА, ТУЧКА. МНЕ НЕКОГДА ГРУСТИТЬ

Розовое мягкое облако первым делом привлекает наше внимание. Но это оказывается не просто подушка, а настоящий компьютер с разными датчиками, которые считывают состояние своего хозяина. Авторы изобретения 14-летние Даша Казанцева и Маша Сафонова. Девушки говорят, что эта штука необходима каждому офисному работнику.

Подушку можно мять, пока не успокоишься. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подушку можно мять, пока не успокоишься.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда сотрудник находится в стрессовом состоянии, ему нужно сбросить эту энергию. Он берет эту подушку, сильно сжимает. Датчик давления, который находится внутри, потом преобразует эту энергию в работу мотора. В будущем этот мотор будет массажером, - рассказывает Даша.

Разработку такой подушки уже заказала одна из крупнейших компаний Екатеринбурга. Сейчас девушки дорабатывают детали. По их словам, каждая подушка-антистресс будет индивидуально создаваться под каждого сотрудника.

ПЕРЧАТКА, КОТОРАЯ МОЖЕТ ВСЕ

На эту разработку екатеринбургские школьники потратили всего-то три недели. Данин Алексей спрограммировал софт, а Евгений Юрченко занялся материальной оболочкой. На вид обычная перчатка, только с проводами, на деле – устройство, которая поможет обучить чему угодно.

Это не рука киборга, а волшебная перчатка, которая сможет многому научить человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это не рука киборга, а волшебная перчатка, которая сможет многому научить человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Перчатка оцифровывает движение руки, благодаря которым мы можем увидеть уникальные особенности движения человека. Например, это может использоваться в хирургии. Уже не нужно приобретать дорогие тренажеры, а можно учиться делать операции в виртуальном мире, - пояснил Евгений Юрченко.

По сути человек надевает перчатку, двигается. Программа это считывает, передает на компьютер, и тогда можно будет понять насколько они правильные. Название своему изобретение парни дали брутальное – перчатка Таноса. Это такой злодей в фильмах по комиксам «Марвел». Говорят, что применять можно где угодно. Даже пельмени лепить научат.

ОЧКИ АНТИСТРЕСС

Нет, это не модный аксессуар, изобретение называется очень серьезно – система контроля когнитивной усталости. Придумали его десятиклассницы СУНЦА Александра Борисова, Ксения Мелешкова и Наталья Земцова. Девушки придумали, как бороться с усталостью на работе. Школьницы заявляют, что прибор, поможет предотвратить нештатные ситуации.

Очки помогут предсказать, когда вам пора отдыхать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очки помогут предсказать, когда вам пора отдыхать.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эти очки напечатаны на 3D принтере. На основании две камеры, одна из которых отслеживает зрачок человека. Мы предлагаем прочитать текст и по итогам анкетирования делаем вывод о концентрации внимания, - говорит Ксения. – У нас уже есть приложение, которое строит графики. По ним мы можем сказать, когда человеку нужно прекратить работать.

Кстати, девушки говорят, что очки пока выглядят не презентабельно. Вскоре они будут стильными.

ГОЛОС В КАРМАНЕ

Вот еще одна разработка для людей, которые теряются в незнакомом пространстве. Специальную тактильную карту представила Татьяна Болтуркевиц. Нажимая на определенную точку, голосовой помощник будет говорить, на какой улице вы находитесь.

С умной картой ни один турист в городе не потеряется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С умной картой ни один турист в городе не потеряется.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Во-первых, моя разработка поможет не паниковать людям, которые оказались в незнакомом городе и потерялись. Во-вторых, разработку смогут использовать не только туристы, но и граждане с ограниченными возможностями по зрению, - отметила девушка.

Сейчас у карты Екатеринбурга нет голоса, пока Татьяна применила помощника к солнечной системе, которая показывает где какая планета. Но в будущем голос обретет и карта города.

Уральские школьники представили свои разработки для борьбы с стрессом и прочие интересности.Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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