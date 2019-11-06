Засовывал фальшивки стриптизершам в трусики: после загула в Екатеринбурге дизайнер из Москвы оказался в СИЗО

Для 36-летнего дизайнера из Москвы курортный роман с екатеринбурженкой по имени Ольга закончился стенами изолятора и обвинением в фальшивомонетчестве.

Осенью Владимир и Ольга познакомились в Таиланде. У них завязался курортный роман. Романтические отношения пара решила продолжить и в России.

Для этого Владимир приехал в гости к Ольге в Екатеринбург. Здесь он остановился в съемной квартире.

Отдых в Таиланде привел москвича в Екатеринбург. Фото: соцсети

Пара провела вместе около недели, а потом Владимир засобирался обратно. У мужчины уже были куплены билеты на самолет до Москвы.

В последний вечер он проводил свою девушку до дома, а потом решил поехать поужинать и вызвал такси.

- Он спросил у таксиста: «Где можно поужинать?». Тот отвез его в «Зажигалку», - рассказывает «Комсомолке» адвокат подозреваемого в фальшивомонетчестве Ольга Будлянская.

Приехав в бар, Владимир начал, что называется, зажигать. Он стал заказывать еду и алкоголь, а также начал активно одаривать стриптизерш. Владимир засовывал танцовщицам купюры за резинки трусиков (позже выяснится, что эти купюры фальшивые).

Как рассказала адвокат Владимира, Владимир так яростно кутил, что привлек тем самым внимание администраторов стриптиз-бара. Те заподозрили, что Владимир рассчитывается со стриптизершами и официантками фальшивками и вызвали полицию.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали гражданина, который успел сбросить пачку из 16 купюр достоинством 5000 рублей. Он признался, что деньги принадлежат ему. При осмотре съемной квартиры мужчины, сыщики обнаружили 47 аналогичных купюр с признаками подделки, - рассказывают в ГУ МВД по Свердловской области.

В тот вечер в «Зажигалке» Владимир оставил около 50 тысяч, а на его съемной квартире силовики нашли поддельных купюр на общую сумму около 370 тысяч.

Судя по странице "Вконтакте" Владимир часто путешествует. Фото: соцсети

По словам Ольги Будлянской, во время задержания Владимиру сломали руку.

- Мой подзащитный заявляет, что фальшивые деньги он случайно обнаружил в сумке, когда ехал в такси. Об их происхождении он не знает. Стоит отметить, что по данным экспертизы, купюры очень хорошего качества. Если бы мой подзащитный сам не привлёк к себе внимание, то деньги не вызвали бы сомнений.

Сейчас Владимир находится в Екатеринбурге. Его взяли под стражу и возбудили уголовное дело по первой части статьи 186 (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

По данным полиции, до этого Владимир был судим за мошенничество, незаконный оборот наркотиков, грабежи и кражи.

- Полицейские располагают сведениями, что мужчина и ранее сбывал поддельные купюры на территории Екатеринбурга при совершении покупок в различных торговых точках, - рассказали в свердловском полицейском главке.