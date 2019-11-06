2019-11-06T12:57:46+03:00
Происшествия

Техника съехалась со всех районов: в Екатеринбурге из-за дыма в «Высоцком» эвакуировали три тысячи человек

Никто из них не пострадал
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"
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В самом центре Екатеринбурга задымился БЦ «Высоцкий». В 13:58 в МЧС поступила информация о задымлении на одном из верхних этажей. Из здания экстренно эвакуировали сотрудников бизнес-центра и его посетителей.

- К месту вызова уже прибыли первые пожарные подразделения, огнеборцы ушли на разведку, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – К БЦ продолжает прибывать пожарно-спасательная техника со всех районов города.

На месте работало около десяти машин.

Фото: читатель "КП"

Фото: читатель "КП"

Фото: читатель "КП"

Фото: читатель "КП"

Вот так выглядит картина с высоты. Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"

Вот так выглядит картина с высоты. Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"

Причиной задымления оказалась пыль в подъемном механизме пассажирского лифта на 35-ом этаже. Тление оперативно ликвидировали пожарные. С места вызова был дан отбой.

- Всего из здания было эвакуировано 2 900 человек, - добавили в пресс-службе МЧС. – Пострадавших среди них нет.

В Екатеринбурге эвакуируют БЦ "Высоцкий".Видео: сообщество "Типичный Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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