Техника съехалась со всех районов: в Екатеринбурге из-за дыма в «Высоцком» эвакуировали три тысячи человек
В самом центре Екатеринбурга задымился БЦ «Высоцкий». В 13:58 в МЧС поступила информация о задымлении на одном из верхних этажей. Из здания экстренно эвакуировали сотрудников бизнес-центра и его посетителей.
- К месту вызова уже прибыли первые пожарные подразделения, огнеборцы ушли на разведку, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – К БЦ продолжает прибывать пожарно-спасательная техника со всех районов города.
На месте работало около десяти машин.
Фото: читатель "КП"
Фото: читатель "КП"
Вот так выглядит картина с высоты. Фото: сообщество "Типичный Екатеринбург"
Причиной задымления оказалась пыль в подъемном механизме пассажирского лифта на 35-ом этаже. Тление оперативно ликвидировали пожарные. С места вызова был дан отбой.
- Всего из здания было эвакуировано 2 900 человек, - добавили в пресс-службе МЧС. – Пострадавших среди них нет.
В Екатеринбурге эвакуируют БЦ "Высоцкий".Видео: сообщество "Типичный Екатеринбург"
ИСТОЧНИК KP.RU