2019-11-05T10:14:53+03:00
Общество

«Народу было больше, чем в "Ашане"»: уральские ложкари поразили жюри на британском шоу талантов

Коллектив из Екатеринбурга прошел в следующий этап конкурса
Юлия СТАЛИНА
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Фото: страница Т. Пастухова в InstagramФото: страница Т. Пастухова в Instagram
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Уральские ложкари покорили сердца судей на британском шоу талантов. Екатеринбуржцы «Парни Саб Ложки» выступили на теле-конкурсе «Britain’s Got Talent» («Британия ищет таланты») и прошли отборочный этап в следующий тур. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал участник и создатель дуэта Том Пастухов.

- Никто из англичан не смог выговорить «parni sab lozhki». На кастинге было очень много людей, настолько много, что мне кажется в «Ашане» 30 декабря народу меньше.

Фото: страница Т. Пастухова в Instagram

Фото: страница Т. Пастухова в Instagram

Уральцы отметили, что им тяжело было преодолеть языковой барьер. Однако это не помешало нашим парням понравиться судьям. Они показали номер, где сыграли ложками на пластиковых канализационных трубах. Теперь Том Пастухов и Александр Гибатов готовятся к следующему этапу.

- Одно дело спросить, как добраться куда-либо или заказать блюдо в ресторане и совсем другое участвовать в англоязычном тв-шоу, - говорит Том.

Отметим, «Парни Саб Ложки» уральский коллектив, обладатели Гран-При на международном фестивале народного творчества в Италии и III-кратные Лауреаты премии «Призвание Артист».

ИСТОЧНИК KP.RU

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