2019-10-30T20:38:16+03:00
Спорт

«Урал» в серии пенальти обыграл «Арсенал» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Наши футболисты играли сегодня с тульским «Арсеналом»
Алина СУРИНА
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Фото: ФК "Урал"Фото: ФК "Урал"
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«Урал» после серии пенальти вышел в четвертьфинал Кубка России. Наши футболисты играли сегодня на «Екатеринбург Арене» с тульским «Арсеналом». Матч 1/8 финала Олимп-Кубка России закончилась со счетом 2–2 (5-4 по пенальти).

На поле сегодня разыгралась настоящая битва, за которой, не смотря на минусовую температуру, наблюдали больше 6 тысяч зрителей.

По ходу матча «шмели» уступали тульской команде. На 14-й минуте «Урал» после розыгрыша углового пропустил и счёт открыл Георги Костадинов. На 24-й минуте хозяева восстановили равновесие - Николай Димитров переправил мяч в ворота «Арсенала».

Вскоре «Арсенал» прошёл по левому флангу, прострел, мяч скитался по штрафной, а затем Ткачев переправил его в ворота хозяев. Но через несколько минут «Урал» вновь отыгрался. В этот раз отличился Отман Эль-Кабир.

После перерыва Бумаль получил прямую красную карточку за то, что ударил головой игрока соперника в штрафной.

Фото: ФК "Урал"

Фото: ФК "Урал"

Эль Кабир вывел матч на дополнительное время - голов команды не забили. «Шмелям» часто приходилось обороняться. Игра дошла до серии пенальти. Победный мяч забил защитник Вараздат Ароян.

- Победа не только благодаря эмоциям, но и благодаря терпению, благодаря характеру. В таких ситуациях и проявляется характер. Слова благодарности хочется сказать каждому игроку и каждому болельщику. Не много пришло болельщиков в холодный вечер на неделе, но люди пришли, и мы для каждого играли. Об этом было сказано игрокам перед матчем. Команда и болельщики были одним целым, поэтому вместе и смогли добиться победы, - прокомментировал игру главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.

Екатеринбургский «Урал» дважды выходил в финал Кубка России и дважды проигрывал московскому «Локомотиву». В 1/4 финала наши футболисты встретятся с победителем пары «Нижний Новгород» - «Шинник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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