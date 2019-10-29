2019-10-29T12:20:24+03:00
Общество

«Давайте утроим флешмоб и займем все места»: жители элитной высотки в Екатеринбурге ополчились против инвалида

Им не нравится, что мужчину пускают парковаться в огороженной территории двора, а их нет
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Google картыФото: Google карты
Изменить размер текста:

Жители многоквартирного комплекса «Московский квартал» в Екатеринбурге ополчились против своего соседа-инвалида. Все из-за того, что мужчине управляющая компания разрешила парковаться внутри двора. Всем остальным это делать нельзя, так как территория огорожена забором и въезжать туда могут только автомобили экстренных служб - пожарной или скорой помощи. Все остальные вынуждены оставлять личные авто либо на подземном паркинге, либо на улице за пределами двора.

Фото: Мой Юго-Западный / vk.com

Фото: Мой Юго-Западный / vk.com

Свое недовольство соседи начали высказывать в общем чате месседжера. Люди обвиняют человека с ограниченными возможностями в сговоре с обслуживающей организацией. Да и инвалид , по их мнению, может быть фейковым. Эта переписка попала в группу «Мой Юго-Западный» в социальной сети «Вконтакте».

- Кстати, УК подсказала, как открыть хороший прибыльный бизнес: прописать инвалида к себе в квартиру и сразу в вашем комплексе появятся привилегии: не надо платить за паркинг, даже покупать за такие деньги круглосуточный доступ в МК, плюс стоянка авто за 200 рублей с выбором месте, где хочу там и стою. Не жизнь, а сказка, - пишет Василий.

Или вот еще:

- Давайте все пропишем своих бабушек и дедушек - инвалидов, так ведь и за паркинг платить не надо, паркуйся где хочешь, при чем безлимитно! Выгодный Бизнес! - возмущается в беседе Василий, житель комфортного двора.

Фото: Мой Юго-Западный / vk.com

Фото: Мой Юго-Западный / vk.com

Помимо всеобщего возмущения, жители придумали легкий способ наказать соседа, который так мешает им своим автомобилем. Соседи решили устроить флешмоб.

- Для организации флешмоба нужно машин 30, суть заключается в том, чтобы мы заняли все парковочные места во дворе и тем самым лишили инвалида места парковки, я думаю, что все неравнодушных жители, кому данный произвол УК надоел меня поддержат, - предлагает жительница Людмила.

Мы обратились за комментарием к управляющей компании жилого комплекса «Московский квартал». Пока на наш запрос в организации не ответили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно
На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»
"Всех - с Днём Комсомольского Братства! Желаю Победы на всех фронтах! Наш лозунг - вступил в Комсомол - не выходи из него!"
С таким поздравлением 91-летний лидер советского Комсомола Евгений Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ (1968 - 1977 гг.) обратился во вторник, 29 октября, к слушателям Радио "Комсомольская правда" [аудио]
«Спим в палатках, прививки не нужны»: опеку просят проверить блогеров, которые увезли годовалую дочь в Африку
Подписчики велопутешественников бьют тревогу: девочка живет в антисанитарных условиях, а ее родители в это время собирают деньги-пожертвования в «Инстаграме»
Новости 24
В Кольцово с ноября появится больше рейсов за границу
«Нет права на ошибку»: в Екатеринбург привезли кубок России по футболу
Власти объявили конкурс на лучший проект развязки Кольцовского тракта и ЕКАД под Екатеринбургом
Одета во все черное: в Нижнем Тагиле третьи сутки ищут женщину в мехах
В Екатеринбурге откроется выставка-пазл, посвященная Сенной площади
Депутата из Екатеринбурга повторно отправят в военкомат
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» объявляет об открытии зимнего сезона 2019/2020
Теперь ездить безопаснее: дорожники показали обновленный Тюменский тракт
Tele2 организует лекции известных блогеров по всей России
Энергетики забрали у уральца сотовый телефон из-за долгов за свет
Волонтеры ВИЗ-Стали организовали буккроссинг на заводе
В Екатеринбурге поймали юношу, который торговал наркотиками, чтобы погасить кредит на отпуск
Андрей Морозов назначен Заместителем Председателя Правления Банка УРАЛСИБ
Жонглировал ножом и погиб: в Екатеринбурге мать пятерых детей придумала небылицу, чтобы скрыть убийство мужа
«Можем залезть в долги»: на подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге выделят 40 миллиардов
«Пустая трата времени»: больше половины свердловчан не работают по профессии
Тысячам уральцев вернули электричество, которое отключилось из-за урагана
Следователи проверят роддом, где накануне из окна выпала молодая мама
Южную часть Макаровского моста демонтируют уже в этом году
У екатеринбуржца забрали коттедж из-за долгов в семь миллионов
Свердловских почтальонов научат защищаться от бродячих собак
В Нижнем Тагиле предприятие оштрафовали на 265 тысяч за загрязнение земли нефтяными отходами
«Продавали «фунфырики» прямо в гаражах»: в Нижнем Тагиле полиция устроила рейд по алкомагазинам
Тушили 20 человек: под Екатеринбургом сгорел садовый домик и две бани