«Давайте утроим флешмоб и займем все места»: жители элитной высотки в Екатеринбурге ополчились против инвалида

Жители многоквартирного комплекса «Московский квартал» в Екатеринбурге ополчились против своего соседа-инвалида. Все из-за того, что мужчине управляющая компания разрешила парковаться внутри двора. Всем остальным это делать нельзя, так как территория огорожена забором и въезжать туда могут только автомобили экстренных служб - пожарной или скорой помощи. Все остальные вынуждены оставлять личные авто либо на подземном паркинге, либо на улице за пределами двора.

Фото: Мой Юго-Западный / vk.com

Свое недовольство соседи начали высказывать в общем чате месседжера. Люди обвиняют человека с ограниченными возможностями в сговоре с обслуживающей организацией. Да и инвалид , по их мнению, может быть фейковым. Эта переписка попала в группу «Мой Юго-Западный» в социальной сети «Вконтакте».

- Кстати, УК подсказала, как открыть хороший прибыльный бизнес: прописать инвалида к себе в квартиру и сразу в вашем комплексе появятся привилегии: не надо платить за паркинг, даже покупать за такие деньги круглосуточный доступ в МК, плюс стоянка авто за 200 рублей с выбором месте, где хочу там и стою. Не жизнь, а сказка, - пишет Василий.

Или вот еще:

- Давайте все пропишем своих бабушек и дедушек - инвалидов, так ведь и за паркинг платить не надо, паркуйся где хочешь, при чем безлимитно! Выгодный Бизнес! - возмущается в беседе Василий, житель комфортного двора.

Фото: Мой Юго-Западный / vk.com

Помимо всеобщего возмущения, жители придумали легкий способ наказать соседа, который так мешает им своим автомобилем. Соседи решили устроить флешмоб.

- Для организации флешмоба нужно машин 30, суть заключается в том, чтобы мы заняли все парковочные места во дворе и тем самым лишили инвалида места парковки, я думаю, что все неравнодушных жители, кому данный произвол УК надоел меня поддержат, - предлагает жительница Людмила.

Мы обратились за комментарием к управляющей компании жилого комплекса «Московский квартал». Пока на наш запрос в организации не ответили.