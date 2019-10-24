«Башня, крынки, два крыла»: новая автоэкспедиция «Комсомольской правды» отправляется на север

«Комсомольская правда» продолжает исследовать удивительные туристические маршруты Урала. 30 октября стартует новая двухдневная автоэкспедиция на север Свердловской области. 16 журналистов и редакторов муниципальных СМИ, а также «Комсомолки» отправятся в путь, чтобы познакомиться с культурным наследием Демидовых в Невьянске, посетить наклонную башню и музей «Невьянская икона», и храм Николая Чудотворца в поселке Быньги. В Нижних Таволгах участников ждет знакомство с гончарным ремеслом в культурном центре «Таволожская керамика», а затем экспедиция отправится в промышленную часть области.

Нижний Тагил ломает стереотипы: он будет удивлять гостей не производственными, а туристическими возможностями и станет плавным переходом к программе второго дня, которая целиком посвящена Верхней Салде. «В России есть другие города» – таким будет девиз второго дня. Не только миллионники растут и развиваются, малые города тоже имеют амбиции и умеют удивлять. Совместно с партнером экспедиции Корпорацией ВСМПО-АВИСМА мы будем рассказывать о производственных мощностях Титановой долины и о том, как крупные корпорации влияют на развитие провинциальных городов.

Генеральный партнер экспедиции – Официальные дилеры Subaru в Екатеринбурге НИККО МОТОРС и Субару Центр Екатеринбург Юг, которые уже зарекомендовали себя, как надежные попутчики, а любая дорога с ними превращается в увлекательное путешествие.

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