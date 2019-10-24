Костя Цзю - Николаю Валуеву: «Я боюсь, что дочка скажет – папа я хочу быть боксером»

Абсолютный чемпион мира среди профессионалов Костя Цзю нечасто дает интервью. Бывший боксер то с сыном Тимофеем спаррингуется, то собственным рестораном занимается, то мастер-классы по боксу дает. Но старому другу Николаю Валуеву – а спортсмены знакомы уже больше десяти лет, Цзю отказать не смог. Накануне Константин стал гостем программы «Большой спорт с Николаем Валуевым» на радио «Комсомольская правда». Старому другу Цзю рассказал, почему не хочет перевозить родителей из Австралии в России, когда сострижет фирменную косичку и что ответит младшей дочери, если она захочет стать боксером.

МАКГРЕГОР МНОГО БОЛТАЕТ, МАЛО ДЕЛАЕТ

- Константин, в последнее время есть ощущение, что смешанные единоборства стали популярнее бокса. Взять того, же Коннора Макгрегора – это шум, вспышки телекамер. Нужно ли боксерам перенимать подобную тактику и создавать шумиху?

- Совершенно не согласен с тем, чтобы боксеры поддерживали эту тактику. Если помните мои выступления, никогда я не говорил лишнего. Папа меня учил очень важной вещи: отвечать за свои слова. Та болтовня, которая идет от Макгрегора, не подтверждается делом. Наша публика сейчас избалована, ей нравится не сам вид спорта, не его красота, а шоу. Треп возбуждает людей.

К моему глубокому сожалению, в нашей стране не выстроена система профессионального бокса. Если боксеры выйдут на улицу, кто их узнает? Известного человека должна знать каждая собака в любом дворе. Я с 2006 года не выступаю, но я до сих пор не могу выйти на улицу, чтобы меня кто-то не узнал. Хотя всю свою профессиональную карьеру я выступал в Австралии. Мы живем в новом мире. Нужно не только красиво выступать, но и правильно говорить, отвечать за свои слова.

Николай Валуев и Костя Цзю дружат больше десяти лет. Фото: Instagram/nickvaluev

- Что нужно сделать по-вашему, что бокс стал популярнее?

Менять систему полностью. Все мои действия раньше были направлены, чтобы выиграть следующий бой: интервью, окружение. Все для этого. Сейчас у молодежи этого нет.

Николай Валуев: Кто сегодня может претендовать на звание спортсмена №1? Может Федор Емельяненко?

Костя Цзю: С моей дилетантской точки зрения, ему не хватает общения с людьми. Он закрытый и не идет на контакт. Он в себе. Я не говорю, что это плохо. Чтобы быть такой величиной, он должен быть более открытым. Его любят.

Николай Валуев: А Александр Овечкин? Ему не хватает присутствия в информационном поле России. Что делать после завершения карьеры?

Костя Цзю: У каждого свой путь, главное не потеряться. Часто много времени уходит, чтобы адаптироваться к новому миру. Не можешь найти применения своей голове и рукам. Бывают моменты, ломает и ты не знаешь, что дальше делать. Потому что привык сражаться, бороться. А в мирной жизни эта борьба никому не нужна. Еще один момент в сравнении с зарубежными спортсменами: финансовая составляющая. Люди, которые проживали там, во время спортивной карьеры успевали заработать какие-то деньги. Но многие сегодня не знают, куда инвестировать. Я по себе могу сказать, ты доверяешься людям, а они начинают пользоваться тобой.

Косте Цзю было 10 лет, когда папа привел его в бокс.

ХАЛЯВА РАСХОЛАЖИВАЕТ

- Константин, в 2016 году вы открыли в Свердловской области школу Кости Цзю. Следите за ее успехами?

- Это Академия бокса Кости Цзю, в которой я являюсь почетным президентом. У нас несколько ребят - в сборной команде страны. Один сейчас занял третье место на Чемпионате среди юношей. Когда я приехал в Россию и начал открывать залы на базе действующих спортивных клубов, столкнулся с тем, что меня обманывают. В итоге понял – нужно открывать свою школу. Сейчас я хочу создать личную школу тренерского состава. Потому что сначала нужно создать школу подготовки тренеров, а потом – свою сеть, чтобы тренера шли в твои залы.

Я очень бы хотел, чтобы дети занимались бесплатно. Но любая халява расхолаживает. Если родитель заплатит хотя бы копейку, 500 рублей за ребенка, он будет его водить. Я из Серова, у нас не было условий. Сейчас есть условия, но нет желания. У детей должно быть желание идти до конца. Родители должны привить им это желание: выбрать цель и достигнуть ее. У меня есть фраза «Даже смерть не является поводом опоздания на тренировку». Вот такое отношение к своему делу. Если оно будет у ребят, они всего достигнут.

Николай Валуев: Ты в родном Серове бываешь?

- Последний раз был года два назад. Через месяц хочу одно мероприятие там посетить. Но мы же строим жизнь из приоритетов: деньги для меня не на первом месте, важна семья. Поэтому, как получится. Всю свою карьеру я думал о себе, все вокруг было завязано на мне. Сейчас я поменялся, я рад быть папой. Дочке 3 года, сыну – 4,5 года. Я хочу видеть и слышать их «спокойной ночи, папа».

Николай Валуев: Твои родители и старшие дети живут в Австралии, а ты теперь в Москве. Наверное, сложно жить на два дома. Как часто летаешь в Австралию?

- Не часто. Две недели назад прилетел. Провел сумасшедшее время с детьми. Старший Тима (24-летний Тимофей Цзю чемпион Австралии, Азии и Океании среди профессионалов — Прим.Ред.) пошел по моим стопам, хочу его привезти в Россию. Мы с ним отработали несколько приемов. Всю свою карьеру я писал дневники. Самый кайф, когда я перед боем делал прогноз и попадал 10 из 10.Теперь записываю бои сына Тимофея. Кстати, он хорошо говорит по-русски. Это для меня очень важно.

Николай Валуев: Есть смысл перевезти родителей обратно в Россию?

kostyatszyu Костя Цзю с родителями в Австралии.

- Родителей перевозить в Россию не буду. У них там пенсия, быт, они там с 1996 года живут. Это будет очень тяжело.

«РУССКИЙ АМЕРИКАНЕЦ»

Николай Валуев: О возвращении на ринг не думал?

- А зачем? Минимум на полгода я уйду из семьи. Не хочу ни за какие деньги. Предложат 10 миллионов долларов - не соглашусь, вот честно.

Николай Валуев: Что с фирменной косичкой Костю Цзю, не надоела?

kostyatszyu Костя Цзю со своей второй супругой Татьяной Авериной

- Олимпиада повлияла на мое желание отращивать косичку. Потом она стала торговой маркой. Мне было 18 лет. Полное ощущение свободы, как личности, я понял там. Я не хотел быть как все. Началось это с прически. Один раз мне в сборной сказали, что если я не сбрею косичку, то не поеду на соревнования. Я отказался и поехал, потому что был лучшим и понимал это. Отстоять свое мнение было важно. Меня в сборной называли «русский американец» за независимость. Папа был со мной в углу ринга всю карьеру. Это мой тыл.

- Ваша учительница Надежда Подойникова рассказывала нашим коллегам из «КП-Екатеринбург», что в детстве вы боялись девчонок. А сейчас вы чего боитесь?

- Да, конечно, я нормальный человек. Самое страшное для меня, когда я не в состоянии помочь близким. За себя я не боюсь, я не бесстрашный, но рациональный в отношении многих вещей.

- А если вдруг одна из дочек скажет: «Папа, я решила, буду боксером!». Что ответит папа?

- Старшая не скажет, она уже выбрала свой путь. Боюсь, что младшая может сказать. Она у меня боец. Я противник женского бокса, но. Если скажет: я хочу, я ее поддержу.

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