Чемпион по Азбуке Морзе рассказал, как можно поцеловать «морзянкой»

В этом году войскам связи исполнилось 100 лет. Рассказываем, как «морзянка» помогает военным сохранять тайну и почему лучшие связисты служат в России

МИРОВОЙ РЕКОРД НАШ!

Молниеносными движениями – вверх-вниз, вверх-вниз – рука военного отбивает такт на рычаге. За ней не уследишь. Всякий раз, когда она опускается, металлическая игла на телеграфном ключе соприкасается с пластиной и в наушниках звучит резкий тонкий звук, то короткий, как точка, то длинный, словно тире. Если сочетать их определенным образом, то для человека на другом конце «провода» они сложатся в буквы, в слова и в целые предложения. При условии, конечно, что человек этот знает азбуку Морзе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/739424" frameborder="0"></iframe> Радист-чемпион по азбуке Морзе Евгений Пашнин из Екатеринбурга.Алексей БУЛАТОВ

– Три точки, три тире, три точки, – говорит старший сержант Евгений Пашнин, отбивая сообщение. – Это сигнал бедствия «SOS», который знают во всем мире. На большой скорости передавать его не имеет смысла, а то не поймут и не помогут.

Евгений - начальник радиоотделения в войсках связи Центрального военного округа и обладатель мирового рекорда по скоростной радиотелеграфии. Может за минуту принять сообщение из точек и тире, которое при расшифровке превратится в текст из 300 знаков! Это притом, что обычно радисты способны принять по 60 знаков.

Уху неподготовленного человека набор точек и тире сливается в неразборчивую мешанину, а специалист из нее уловит сутьФото: Алексей БУЛАТОВ

Рекорд был поставлен им в сентябре 2009 года на Чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии, который проходил в Болгарии и до сих пор не был повторен. Предыдущий мировой рекорд – 297 знаков в минуту – тоже принадлежал ему.

– На таких соревнованиях в лидерах всегда Россия и Белоруссия, – рассказывает Евгений. – Потому что мы увлекаемся «морзянкой» со времен СССР. Когда я был маленьким, стационарное радио ловило три волны. На одной из них в определенное время передавался текст азбукой Морзе. Можно было включить радио, посидеть, потренироваться. Участники из других стран, чтобы обойти нас на Чемпионате, порой шли на обман – приносили наушники оборудованные специальными приспособлениями, которые замедляли скорость сообщения, благодаря чему отличить точку от тире было легче. Но когда это выяснилось, организаторы запретили пользоваться своими наушниками.

Три точки, три тире, три точки, – говорит старший сержант Евгений ПашнинФото: Алексей БУЛАТОВ

В СССР ВСЕ УВЛЕКАЛИСЬ РАДИОСПОРТОМ

Интерес к азбуке Морзе появился еще в юности, уверяет Евгений. Он ходил в музыкальную школу и так как слух был идеальным, решил записаться в радиокружок, работавший при ДОСААФ в Свердловске.

– Это был 1985 год, тогда сложно было попасть в радиокружок, так как все дети хотели учиться там, – вспоминает Евгений. – Но я прошел по конкурсу. У меня проверили слух. Начал заниматься и втянулся. Появился азарт, когда ты сначала медленно передаешь сообщения азбукой Морзе, а затем все быстрее и быстрее.

После радиокружка Евгений ушел в армию. Службу проходил в Германии, затем перешел в войска связи на Урале.

Сейчас повального увлечения радиоспортом среди юношей и девушек уже нет, говорит Евгений. Да и методы обучения изменились. Вместо постепенного увеличения скорости зачастую молодых специалистов сразу учат быстрому отбиванию точек и тире.

– Чтобы быстро научить, на руку вешают браслет с грузом – тогда человек чувствует, что работать надо только кистью, – отмечает Евгений Пашнин. – Потому что некоторые современные преподаватели не учат правильной технике и курсант отбивает сообщения не кистью, а мандражом руки. Это неправильно – можно испортить сообщение и его никто не поймет.

ТОЧКИ И ТИРЕ НАДЕЖНЕЕ СПУТНИКА

Точность передачи сообщений азбукой Морзе сейчас важна так же, как и 100 лет назад, когда в России только появились специальные войска связи. В эпоху смартфонов, спутников и Интернета, она помогает военным обмениваться стратегически важной информацией, не опасаясь прослушки.

– Она используется как на стационарных, так и на полевых узлах связи для организации телеграфной и телефонной закрытой связи, – объясняет Евгений Пашнин. – Я и корреспондент на другом конце с помощью закодированных сообщений обмениваемся данными для установления радиоканала, с помощью которого и организуется телефонная и телеграфная связь. Радиосвязь дает не только хорошую слышимость, она еще и надежна. Ведь у спутников бывают неполадки.

Рука военного продолжает отбивать точки и тире. Вверх-вниз, вверх-вних… Только вот само сообщение, если его расшифровать, окажется непонятным набором букв. Так сделано специально. Когда в армии переговариваются «морзянкой», беседа становится строго деловым обменом необходимой информацией. Другое дело, когда за телеграфный ключ берутся гражданские. Впрочем, и у них вместо полноценных слов идут сокращения. Так проще и быстрее.

– Среди невоенных радиолюбителей есть сообщение «Целую», например, – говорит Евгений Пашнин. – Для этого надо отбить «88». Это сокращение, принятое во всем мире. Так женщины заканчивают разговор. Одна пишет «73», то есть «Всего хорошего!», а другая ей отвечает «88», то есть «Целую!».