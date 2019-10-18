«Комсомольская правда» провела образовательно мероприятие для будущих и молодых мам «Ой, мамочки!»

17 октября в «Детском кафе» Ельцин Центра «Комсомольская правда» провела полезный праздник для мам и малышей «Ой, мамочки!» Молодые мамы посетили лекции врачей разного профиля – стоматолога, педиатра, специалиста по лабораторным исследованиям, а также мастер-классы по психологии, правильному питанию, скетчингу и стартапам в декрете. В этот раз мероприятие было утренним, поэтому «Детское кафе» встречало гостей завтраками, а послушать лекции можно было за чашечкой чая или кофе.

«Островок детства» дарили всем гостям семплы продуктов по уходу за малышами «YokoSun» и «Mepsi». Фото: Светлана СИМИНА

В 9 утра в лектории началась лекция Светланы Меньшениной, врача-стоматолога высшей квалификационной категории. Она рассказывала, как ухаживать за полостью рта у малышей от 0 до 3 лет, а в зале мастер-классов проходила консультация семейного психолога Анны Ткач «Семейные отношения: от дуэта к трио», на котором будущие мамы обсуждали грядущие перемены в жизни и делились своими тревогами.

– Спасибо Анне Владимировне – семейному психологу – за беседу, в ходе которой я нашла ответы на многие волнующие меня вопросы, – поделилась впечатлением участница мастер-класса Любовь.

ИНВИТРО не только проводили консультации, но и подготовили подарки для маленьких гостей. Фото: Светлана СИМИНА

Во время лекции «Сохранение здоровья малыша и мамы в период острой вирусной инфекции» врач-педиатр высшей квалификационной категории и кандидат медицинских наук Светлана Будалина рассказала об основах защиты иммунитета ослабленного организма мамы и неокрепшего еще организма ребенка, рассказала о графике прививок, и затронула тему основных симптомов прорезывания зубов.

Как известно, режущиеся зубки доставляют много беспокойства самому малышу и родителям. У ребенка начинают воспаляться десны, повышается температура, он плохо спит и часто плачет. Светлана Будалина презентовала мамам препарат Дантинорм®Бэби, который можно применять при прорезывании зубов у детей с 0 лет. Как рассказала врач-педиатр, этот препарат снимает симптомы до 8 часов, и 3 капсулы дозированного раствора обеспечивают непрерывную защиту ребенка на 24 часа.

Анна Ткач провела консультации для будущих мам. Фото: Светлана СИМИНА

Следующая лекция была о фотосъемке в стиле ньюборн. Фотограф Анастасия Быдзина, профессиональный фотограф и владелица студии «Solo Kids», обсуждала с мамами важность ведения фотоальбомов и книг с первых дней жизни и запечатления малышей такими, какими они никогда не будут. Основные принципы работы с новорожденными от Анастасии:

- Чистая студия, реквизит, руки фотографа и родителей, воздух в студии.

- Позитивный настрой у родителей и фотографа – малыши это чувствуют.

- Максимум естественного света, на фото он создает особенную атмосферу.

- Нейтральный фон. Кожа малыша отражает все оттенки находящихся рядом предметов, и чтобы на фото она была нежного, здорового цвета, нужно использовать однотонный розовый, бежевый или белый фон.

Мастер-класс школы шитья «Фактура». Фото: Светлана СИМИНА

После лекции фотографа подвели и тоги фотоконкурса «Super Smile» который «Ой, мамочки!» проводили совместно с билингвальным центром раннего развития «SuperMom», в котором могли участвовать малыши всех возрастов. Победительница конкурса – очаровательная улыбчивая Лиза – получила сертификат на занятия в клуб номиналом 5 000 рублей, и еще 10 участников получили сертификат на 1 занятие.

Преподаватели школы шитья и дизайна для современных девушек и женщин «Фактура» провели мастер класс по скетчингу и показали, что в каждой маме есть творческий потенциал. Участницы познакомились с направлением скетчинга, его основами и создали свои первые маленькие шедевры.

В «Фактуре» обучается много будущих и молодых мам, которые начинают шить для себя и для своих детей или выбирают другие творческие направления: живопись, скетчинг, вязание и многое другое. В школе часто проходят открытые занятия, на которых можно поближе познакомиться с преподавателями. Например, 28 октября в 19:00 можно будет посетить открытое занятие по фен-шуй.

Квалифицированный врач-педиатр Светлана Будалина презентовала мамам препарат Дантинорм®Бэби, который можно применять при прорезывании зубов. Фото: Светлана СИМИНА

Специалист компании ИНВИТРО Юлия Кротова отвечала на вопросы по лабораторной диагностике, которые участницы заранее задавали в группе Вконтакте. Из них Юлия выбрала три самых правильных и интересных вопроса, за которые ИНВИТРО вручил любознательным мамам подарки.

Вместе с детьми мамы участвовали в квесте по правильному питанию от Городского центра медицинской профилактики: знакомились с основами сбалансированного питания, выясняли, что нужно включить в рацион при недостатке определенных витаминов, отвечали на вопросы и получали подарки. Победители квеста получили сувениры от ГЦМП и набор детского питания от Kabrita.

Детский фотограф Анастасия Быдзина. Фото: Светлана СИМИНА

Позитивным завершением мероприятия стала лекция Виктории Булан – продюсера самозанятых, сопредседателя Комитета по развитию Женского предпринимательства Свердловской области и организатора фестиваля #МАМАХОББИФЕСТ. Виктория рассказала слушательницам о том, что никогда не нужно забывать про себя, что дети – это дополнительный ресурс, а не помеха развитию, и что детские идеи в правильной упаковке могут стать самыми востребованными на рынке. «Слушайте своих детей» – подытожила Виктория.

В перерывах между активностями основной программы мамы знакомились с партнерами мероприятия. Представители компании «Островок детства» дарили всем гостям семплы продуктов по уходу за малышами «YokoSun» и «Mepsi» и объявили розыгрыш на 3 комплекта подарков, который продолжится до 23 октября.

Поддержали мероприятие и «Кволити Мед», за активное участие в лекционной программе и заинтересованность вопросами своего здоровья они дарили участницам сертификаты на услуги лаборатории.

Квест по правильному питанию от Городского центра медицинской профилактики. Фото: Светлана СИМИНА

– Спикер Виктория Булан очень понравилась. Я прямо зарядилась энергией для свершений. И от «Фактуры» мастер класс очень понравился, – рассказала участница Дарья.

– Всё было отлично. Лекции интересные, и кое-что было для меня ново. Но было плохо слышно стоматолога. Огромное спасибо за подарки, особенно «Островку детства», – написала в комментариях в группе мероприятия Юлия.

«Ой, мамочки!» – это не разовое мероприятие, в Екатеринбурге «Комсомольская правда» проводит его уже в третий раз. Сейчас в сообществе «Ой, мамочки!» Вконтакте продолжается конкурс компании «Островок детства», и в нем можно принять участие, а организаторы подводят итоги, принимают к сведению пожелания и конструктивные предложения и готовятся сделать следующий праздник ярче, полезнее и интереснее.