2019-10-18T15:18:50+03:00
Общество

Уральские буддисты согласились покинуть гору Качканар

Им выделили участок земли в другом месте
Данил СВЕЧКОВ
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Зимой поднимающийся от подножья теплый воздух, встретившись наверху с холодными ветрами, покрывает все деревья в монастыре белоснежным инеем.Зимой поднимающийся от подножья теплый воздух, встретившись наверху с холодными ветрами, покрывает все деревья в монастыре белоснежным инеем.Фото: Личный архив Михаила Санникова
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Уже не первый год на Урале тянется конфликт между ЕВРАЗ КГОК и буддистами, создавшими общину на вершине горы Качканар. Дело в том, что под горой находятся титаномагнетитовые руды, которые промышленники хотят разрабатывать. Однако из-за религиозной общины, живущей на горе, приступить к этой работе ЕВРАЗ не может.

Сегодня, 18 октября, стало известно, что и промышленники, и буддисты наконец смогли договориться друг с другом. Они подписали соглашение, согласно которому представители религиозной общины покинут гору.

– В результате достигнутых договоренностей члены буддийской общины смогут продолжить свою религиозную деятельность на новом месте, не подвергая опасности людей, проживающих в зоне проведения работ при освоении недр, а также паломников, – говорит Сергей Бидонько, вице-губернатор Свердловской области. – В то же время сохранится один из безусловных приоритетов региона – эффективное развитие промышленности и предприятий области.

Глава общины Михаил Санников (второй справа) подписал соглашение о переезде буддистов с горы. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава общины Михаил Санников (второй справа) подписал соглашение о переезде буддистов с горы. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Со стороны буддистов подписи под документом поставили глава общины Михаил Санников, а также председатель местной буддийской религиозной организации «Путь Будды» Семен Загородний.

По договору, буддистам выделят участок земли, к которому будет построена дорога. При этом сам храм, возведенный на горе Качканар, не будет разрушен.

– Одним из самых главных условий, позволивших сторонам договориться, стало наше решение, согласованное с руководством ЕВРАЗа, сохранить на горе Качканар место паломничества, посещение которого, но без проживания, будет свободным на то время, когда предприятием на объекте не будут вестись опасные работы, – отмечает Сергей Бидонько.

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В восьми километрах от города Качканара, посередине Свердловской области, на высоте 885 метров, стоит монастырь Шад Тчуп Линг. Буддийская обитель на Урале - уже само по себе необычно. Но не меньшая «достопримечательность», чем собственно монастырь, - это его 54-летний основатель Михаил Санников. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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