Уральские буддисты согласились покинуть гору Качканар

Уже не первый год на Урале тянется конфликт между ЕВРАЗ КГОК и буддистами, создавшими общину на вершине горы Качканар. Дело в том, что под горой находятся титаномагнетитовые руды, которые промышленники хотят разрабатывать. Однако из-за религиозной общины, живущей на горе, приступить к этой работе ЕВРАЗ не может.

Сегодня, 18 октября, стало известно, что и промышленники, и буддисты наконец смогли договориться друг с другом. Они подписали соглашение, согласно которому представители религиозной общины покинут гору.

– В результате достигнутых договоренностей члены буддийской общины смогут продолжить свою религиозную деятельность на новом месте, не подвергая опасности людей, проживающих в зоне проведения работ при освоении недр, а также паломников, – говорит Сергей Бидонько, вице-губернатор Свердловской области. – В то же время сохранится один из безусловных приоритетов региона – эффективное развитие промышленности и предприятий области.

Глава общины Михаил Санников (второй справа) подписал соглашение о переезде буддистов с горы. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Со стороны буддистов подписи под документом поставили глава общины Михаил Санников, а также председатель местной буддийской религиозной организации «Путь Будды» Семен Загородний.

По договору, буддистам выделят участок земли, к которому будет построена дорога. При этом сам храм, возведенный на горе Качканар, не будет разрушен.

– Одним из самых главных условий, позволивших сторонам договориться, стало наше решение, согласованное с руководством ЕВРАЗа, сохранить на горе Качканар место паломничества, посещение которого, но без проживания, будет свободным на то время, когда предприятием на объекте не будут вестись опасные работы, – отмечает Сергей Бидонько.

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