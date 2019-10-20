Достали тела двух рабочих, которых засыпало грунтом во время перекладки труб в Екатеринбурге

Екатеринбургские спасатели подняли из-под завалов тела рабочих, которых засыпало грунтом в Академическом. ЧП случилось на перекрестке улиц Краснолесья и Анатолия Мехренцева накануне вечером, 19 октября. Двое мужчин находились в траншее, вдруг от экскаватора открепился ковш и людей засыпало землей. На месте происшествия работали спасатели.

- При проведении раскопочных работ экскаватором произошло частичное обрушение грунта в земляную траншею, в которой находилось два рабочих, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В спасательной операции участвовали 29 человек. Тела мужчин подняли на поверхность только в 1:30. К сожалению, оба рабочих скончались. Как сообщают местные жители, одному пострадавшему было 18, другому - 34 года.

В данный момент следователи уже начали проверку. Они опросили свидетелей и осмотрели место ЧП.

- Кроме того, истребуется интересующая следствие документация о проводившихся работах. Выполняются иные мероприятия по установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности проведения работ, - сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По результатам проверки будет принято решение.