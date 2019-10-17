Головная боль: что делать и когда обращаться к врачу

Головная боль – одна из самых частых жалоб. По словам врачей, этот вид боли стоит по количеству жалоб на втором месте по боли в спине. В целом организм воспринимает головную боль намного тяжелее, чем боль в любом другом месте. Это доказано учеными из Великобритании.

К врачам обычно обращаются люди в двух случаях:

- Головная боль мучает часто, снижая качество жизни, и когда самостоятельно они с ней справиться не могут.

- Если человек подозревает у себя какую-то серьезную причину для головной боли.

Часто люди начинают принимать таблетки в избытке. Есть такое понятие, как головная боль, вызванная приемом анальгетиков. Поэтому делать акцент на лекарствах не стоит. Всего различают около 200 заболеваний, способных вызывать головную боль. Они делятся на две группы:

- Первичные виды боли: является ведущим и единственным проявлением заболевания.

- Вторичные: вызвана другим заболеванием.

Врач-невролог Юрий НемченкоФото: Павел Кислицын

Чтобы избежать головной боли, нужно соблюдать несколько правил. Их перечислил в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» врач-невролог, ведущий специалист по лечению головной боли в Свердловской области Юрий Немченко:

- Нельзя нарушать режим дня и питания, пропускать приемы пищи.

- Нужно исключить стрессы.

- Не злоупотреблять алкоголем.

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Часто людей мучает боль в голове из-за мышечных зажимов, это так называемые локальные мышечные спазмы: болезненные уплотнения или триггерные точки. Они находятся в мышцах шеи, плечах, лица. Они могут вызывать очень сильные, иногда постоянные боли.

- Причины их появления: неправильное поведение людей. Например, многие зажимают телефон во время разговора между ухом и плечом. Это ужасная и вредная привычка. Нельзя жевать пищу только с одной стороны, потому что это вызывает напряжение. Головную боль могут вызывать даже неправильно подобранные очки. Мы сначала исключаем эти факторы, иначе бесполезно лечить, - говорит Юрий Немченко. – Человек начинает щуриться, напрягать мускулатуру, наклоняться вперед к экрану компьютера.

В таких случаях нужно не паниковать и обратиться к специалисту, который будет вести пациента к выздоровлению.