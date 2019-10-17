«Возвращались домой в Башкирию»: в жесткой аварии на трассе под Екатеринбургом погибли трое вахтовиков

Этим утром, около 8:00, на 195 километре трассы Екатеринбург – Тюмень (в районе Талицкого ГО), произошло жесткое ДТП, в результате которого погибли три человека.

- Водитель автомобиля Renault, двигаясь со стороны Тюмени в Екатеринбург, по предварительным данным, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком ДАФ, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Из-за сильного столкновения в аварии погибли три человека: водитель и два пассажира легковушки, все трое - мужчины. Водителю грузовика повезло больше – он не пострадал.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Сотрудники Госавтоинспекции установили, что все трое погибших возвращались с вахты домой в Башкирию, - уточнили в ГИБДД. – Обследование состояния улично-дорожной сети в месте аварии недостатков не выявило. Сейчас на этом участке организовано реверсивное движение.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП и личности погибших. А также напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД.