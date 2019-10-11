2019-10-11T17:48:45+03:00
Происшествия

«Представлялся внуком посла Таджикистана»: в Екатеринбурге банда южан напала на чемпиона мира по каратэ

Денис Кухарев и его друг Алексей Коковин дали отпор и вышли из драки победителями
Олег Галимов
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В Екатеринбурге четверо южан попытались избить многократного чемпиона мира по каратэ Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина. Потасовка произошла в вестибюле станции метро «Чкаловская», когда спортсмены спускались в подземку.

По словам Коковина, нападавшие владеют навыками борьбы и несколько раз пытались перевести бой в партер.

Место где начался конфликт спортсменов и южан. Фото: Google maps

Место где начался конфликт спортсменов и южан. Фото: Google maps

- Денис приезжал в Екатеринбург, чтобы провести мастер классы в детских секциях, - рассказывает «КП» спортсмен. - Вечером я пошел провожать его, мы заходили в метро, когда нас начал выталкивать из дверей один из южан. Я сделал ему замечание и сказал: «Молодой человек, рядом с вами еще две двери, а вы ломитесь». На что он стал угрожать мне, но времени на разборки у нас не было. Спустились вниз и увидели там еще троих «индивидов». Они стали зажимать нас, двое пытались в карманы залезть. Было видно, что они умеют драться.

В итоге мастерство оказалось сильнее численного превосходства: Денис и Алексей вышли из драки победителями, а троих южан успели задержать полицейские. Всех участников боя доставили в отдел полиции.

- В отделении были явно не рады, что нас привезли туда. Один недовольный полицейский предлагал оформить все как административное нарушение и отпустить их. Что касается товарищей из ближнего зарубежья, то самый наглый из них представлялся внуком посла Таджикистана. Но это лишь вызывало смех у силовиков, собственно как и у нас с Алексеем.

Южанам сильно досталось в драке с именитыми каратистами. Фото: предоставлено Алексеем Коковиным

Южанам сильно досталось в драке с именитыми каратистами. Фото: предоставлено Алексеем Коковиным

В полиции выяснилось, что у мигрантов нет документов. Они приехали в Россию полгода назад. Фото: предоставлено Алексеем Коковиным

В полиции выяснилось, что у мигрантов нет документов. Они приехали в Россию полгода назад. Фото: предоставлено Алексеем Коковиным

Чем закончится эта история, будет известно позже. Спортсмены готовятся написать совместное заявление о нападении, чтобы добиться возбуждения уголовного дела. В пресс-службе УМВД города заявили, что знают об инциденте в метро.

- Отделение по связям со СМИ УМВД россии по г.Екатеринбургу: 29.09 около 20.00 четырех участников конфликта сотрудники полиции на метрополитене доставили в дежурную часть отдела полиции № 5. Полицейские опросили всех доставленных, все четверо от подачи заявлений и прохождения судебно-медицинского обследования отказались, - прокомментировали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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