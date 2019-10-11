Гоняем на дронах, едим пончики и смотрим на львов: куда сходить на выходных в Екатеринбурге

За окном уже осень, отопление дали, но это не повод сидеть дома. Хоть в выходные погода и не самая теплая, устроить себе активный или культурный отдых нужно обязательно. Рассказываем, куда сходить в Екатеринбурге 12 и 13 октября. В эти выходные уральцам предлагают саму разнообразную программу: здесь и гонки на дронах, и гастрономические соревнования, а также театральные постановки.

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» У КОЛЯДЫ (18+)

Как всегда один из самых знаменитых театров Урала – имени Николая Коляды, с распростертыми объятиями готов принять зрителей в эти выходные. 12 октября покажут «Мертвые души» по Гоголю. Два столетия назад это произведение читалось как нечто необыкновенное, остроумное и практически фантастическое. Сегодня актуальность постановки Коляды зашкаливает. Здесь уже абсолютно не чувствуется никакой фантастики, а вот остроумия и необыкновенности – хоть отбавляй!

В этом спектакле странствующий по России Павел Чичиков предстает не осторожным и хитрым чиновником, а циничным молодым обманщиком, похожим, скорее, на Хлестакова.

Где: Коляда-Театр, пр. Ленина, 97

Когда: 12 октября, в 18:30

Вход: от 1250 рублей

Коляда-Театр приглашает гостей в субботу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДРОН- РЕЙСИНГ

Неужели уже кого-то можно удивить авто или мото гонками? Не спорим, здесь и адреналин, большие скорости и шквал эмоций. Но парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского предлагают кое-что поинтереснее - дрон-рейсинг. В эту субботу на кордодроме состоится Открытое Первенство Свердловской области среди школьников по беспилотным летательным аппаратам-квадрокоптерам. Бороздить просторы воздуха будут школьники от 12-18 лет из Екатеринбурга, Серова, Талицы Новоуральска и других городов региона.

Гонять на квадрокоптерах будут школьники.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дрон-рейсинг – это гонки дронов, новый захватывающий вид спорта, который становятся все более популярным. Концепция соревнований проста: дроны мчатся к финишу на огромной скорости, побеждает самый быстрый и преодолевший все преграды. В Свердловской области такие состязания среди детей проводятся впервые.

Мероприятие – открытое. Посетителей парка приглашают принять участие в качестве зрителей.

Где: ЦПКиО, Парк культуры и отдыха им. В.В. Маяковского , ул. Мичурина, 230

Когда: 12 октября (Суббота), 10:30

Вход бесплатный

КТО БОЛЬШЕ СЪЕСТ

В субботу состоится «ОСЕНЬ ВКУСНЫЙ» чемпионат. Участвовать может каждый, особенно это подойдет для сладкоежек, ведь соревнования будут по поеданию пончиков. Правила простые: необходимо съесть 250 штук пончиков и кто быстрей это сделает, тот победит.

Чемпионат пройдет в 3 этапа. Отборочные туры выявят среди 30 претендентов 5 самых быстрых полуфиналистов, а в финале трое сразятся за звание лучших.

- Мы подготовили для участников челенджи. В полуфинале им придется как следует прислушаться к своим вкусовым рецепторам. Счастливчики, которые угадают вкусы начинок в своей порции из 5 пончиков, пройдут в финал. В финале помимо пончиков участников ожидает стакан кофе. Но и здесь все будет не так просто. Однако сюрприз для финалистов раскроем уже на самом чемпионате, - поделились организаторы

Участники будут на скорость поедать пончики.Фото: Евгения ГУСЕВА

Где: ТРЦ «Карнавал» ул. Халтурина, 55

Когда: 12 октября в14:00

Регистрация с 13:00 (необходим паспорт, участие от 18 лет)

Вход бесплатный

ВЛЮБЛЯЕМСЯ В НАУКУ

Если вам хочется чего-нибудь нахимичить, то фестиваль науки «Кстати» как раз для таких как вы. Он стартовал в Екатеринбурге с 9 октября и продлится до конца этой недели. Гостей ждет масса научно-популярных ток-шоу, мастер-классов, кинопоказов и новых форматов с бесплатным входом. Все это проходит на разных площадках Екатеринбурга, например, в Ельцин Центре, на площади 1905 года, Плотинке. Полную программу можно посмотреть на сайте мероприятия. Там же можно пройти бесплатную регистрацию.

Где: уточняйте на сайте

Когда: 12 и 13 октября

Вход: бесплатный, регистрация обязательна

В САМОМ СЕРДЦЕ АФРИКИ

Успевайте посмотреть грандиозное шоу в цирке, программа «Белые львы Африки» будет идти до 13 октября. Тут нет мимимишных зверушек, только кровожадные хищники. Но перед представлением их обязательно накормят и приласкают, поэтому зрителям бояться нечего.

В цирковой программе есть еще клоуны, акробаты и жонглеры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В программе эквилибристы, клоуны, дрессировщики, жонглеры и многое другое. А самое главное хорошее настроение.

Где: Екатеринбургский цирк, ул. 8 Марта, 43

Когда: 12 и 13 октября

Вход: от 500 рублей