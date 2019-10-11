Избила и протащила на капоте машины: екатеринбурженка, напавшая на маму с ребенком, отделалась штрафом

Екатеринбурженка, избившая молодую маму, а после протащившая ее 70 метров на капоте машины, отделалась штрафом. Пострадавшая попыталась обжаловать это решение, но суд встал на сторону автомобилистки.

НЕУДАЧНАЯ ПРОГУЛКА

Все произошло в феврале 2019 года. Молодая мама Дарья Егорова гуляла с полугодовалым сынишкой рядом со своим домом на улице Гастелло. Мальчика женщина везла в коляске. Вскоре рядом с Дарьей появился красный Daewoo Matiz. За его рулем сидела 22-летняя Елена Шулятикова. Не включив поворот, малолитражка начала поворачивать. В момент маневра машина по касательной задела коляску, а нога Дарьи оказалась измазана грязью от кузова автомобиля.

Раздосадованная такой наглостью автомобилистки, девушка стукнула по стеклу машины рукой. Удар по автомобилю привел Елену Шулятикову в ярость. Автомобилистка вышла из машины и после короткой перепалки начала довольно профессионально наносить Дарье Егоровой удары. Руками Шулятикова старалась попасть молодой маме по лицу. Также автомобилистка нанесла несколько ударов ногами. Дарья считает, что Шулятикова раньше занималась каким-то единоборством, слишком уж профессиональными были ее удары. От одного из них у Дарьи под глазом появился большой синяк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/737250" frameborder="0"></iframe> Екатеринбурженку избили и протащили 70 метров на капоте.

СЕЛА В МАШИНУ И НАЖАЛА НА ГАЗ

Но испытания для молодой мамы на этом не закончились. Елена Шулятикова села в автомобиль, а Дарья Егорова решила сфотографировать свою обидчицу, встав перед Daewoo Matiz. В этот момент автомобиль неожиданно поехал. Шулятикова протащила Дарью несколько десятков метров на капоте. Притормозила она только тогда, когда вмешался случайный прохожий. Мужчина подбежал к водительской двери и потребовал Шулятикову остановиться.

Автомобилистка с места ДТП скрылась, а Дарья вызвала полицию. Правда, через полчаса Шулятикова все-таки вернулась.

Общаться с прессой Елена Шулятикова не захотела. Фото: Евгений Стоянов "КП"

Дарья отправилась с больницу, где медики поставили ей заключение – ушибы и сотрясение головного мозга.

- От стресса у меня была потеря молока, плюс от сотрясения мозга была тошнота, головные боли. Ночью не могла уснуть, пила транквилизаторы. Помимо этого у меня еще и ухудшилось зрение, - вспоминает молодая мама в разговоре с «Комсомолкой».

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗАВОДИТЬ НЕ СТАЛИ

Дарья рассчитывала, что на ее обидчицу заведут уголовное дело, но этого не случилось.

Травмы Дарьи были квалифицированы, как не существенные для уголовной статьи. Поэтому Елена Шулятикова отделалась лишь статьей 6.1.1. - "Побои" кодекса об административных правонарушениях. Тогда мировой суд обязал ее выплатить пять тысяч штрафа в пользу государства.

Причем пострадавшая уверяет, что ее оповестили о суде лишь в день заседания. Девушке было не с кем оставить ребенка, поэтому она не смогла попасть на суд.

Как говорит адвокат пострадавшей Вячеслав Войнов, Шулятикова раньше уже попадала в поле зрения полиции. Она была судима по 158 статье - "Кража".

- Мировой суд рассмотрел дело без Егоровой. Жалобу по поводу того, что ее протащили на капоте 70 метров, ГИБДД отказались регистрировать. Права у нее не забрали. «Уголовку» всячески пытались замять, мы полгода искали дело, оно потерялось в полиции, - рассказывает адвокат.

Сторона пострадавшей Дарьи опротестовала решение мирового суда.

ОНА СМОТРЕЛА И УЛЫБАЛАСЬ

11 октября Дарья Егорова и Елена Шулятикова снова встретились, но на этот раз в Чкаловском районном суде. Поддержать Елену пришли ее отец и муж. Но общаться родственники наотрез отказались.

- На суде показывали видео нашей драки, а она смотрела и улыбалась. Как думаете это нормально? - с досадой говорит Дарья. - Она ведь даже не извинилась!

Впрочем, судья не нашла оснований для того, чтобы отменить решение суда первой инстанции.

Дарья возмущена тем, что автомобилистка перед ней даже не извинилась. Фото: Евгений Стоянов "КП"

- Я бы хотела, чтобы дело переквалифицировали хотя бы на статью 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Я бы прежде всего хотела, чтобы ее наказали, чтобы она осознала свои действия, – вздыхает девушка.

Будет ли она дальше искать справедливости через суд, Дарья пока не решила.