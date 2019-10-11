2019-10-11T09:56:56+03:00
Происшествия

Отвлеклась за рулем: в аварии на Уралмаше пострадали два маленьких ребенка

Их мама, которая находилась за рулем врезавшейся иномарки, рассказала, что отвлеклась на сына и не заметила стоящую впереди машину
Мария Трапезникова
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Мать отвлеклась за рулем и въехала в стоящую на перекрестке Toyota. Фото: ГИБДД по ЕкатеринбургуМать отвлеклась за рулем и въехала в стоящую на перекрестке Toyota. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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Сегодня рано утром на Уралмаше, около 8:00, произошла серьезная авария, в которой пострадали два маленьких ребенка, брат и сестра. Женщина-водитель автомобиля BMW влетела в Toyota, которая остановилась на перекрестке на красный свет.

- От удара пострадали два юных пассажира BMW. 10-летняя девочка, которая находилась на переднем сидении, была срочно госпитализирована в ДМБ №9 с переломами обеих рук, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Со слов мамы, которая была за рулем легковушки, дочка травмировалась от сработанных подушек безопасности.

Из-за удара пострадали два маленьких ребенка, чья мама стала виновницей ДТП. Фото ГИБДД по Екатеринбургу

Из-за удара пострадали два маленьких ребенка, чья мама стала виновницей ДТП. Фото ГИБДД по Екатеринбургу

Четырехлетний мальчик, который сидел в автокресле, тяжелых травм не получил и после осмотра медиками был отпущен домой. Мама детей рассказала, что отвлеклась за рулем на сына – и из-за этого не заметила впереди себя другую машину.

- На место выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Представителями МВД произведены замеры и составлены процессуальные документы, - добавили в ГИБДД. – Сейчас выясняются точные обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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