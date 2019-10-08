«Афганистан – самая страшная страна для журналистов»: как 38-летний афганец учится в Екатеринбурге

Я учусь на 1 курсе факультета журналистики в Екатеринбурге. И есть у меня необычный одногруппник. Это 38-летний Саид Али Каземи из Афганистана. Обычно он в одиночестве сидит на последней парте и ни с кем не разговаривает. Оказалось, что Саид просто не знает русского языка. Вместе с переводчиком, я узнала, почему Саид решил учиться в России.

«НА МОИХ ГЛАЗАХ ВЗОРВАЛАСЬ БОМБА…»

До приезда в Россию Саид Али 15 лет работал спортивным журналистом на популярном афганском телеканале «Арьяна», вел там спортивную программу. За время работы он видел много ужасных вещей и даже потерял своего лучшего друга.

- Афганистан – самая страшная страна для журналистов, - говорит Али, - Раньше считали, что там опасно жить только политическим журналистом, но оказалось, что всем. Мне несколько раз угрожали, говорили: «Больше так не делай, не работай с этим». Многих моих знакомых убили. В их числе был мой близкий друг.

Однажды Али дали задание – взять интервью у вице-президента Федерации футбола. Но произошло нечто странное…

- Мы зашли в его офис. Он посмотрел на нас и говорит: «Зачем вы принесли с собой оружие?», - вспоминает Али, - А у нас в руках была только камера с микрофоном. Тогда я еще сказал, что камера опаснее любого оружия (смеется). Затем поднес к нему микрофон, чтобы задать вопрос. Начальник ударил по нему так, что он отлетел, и сказал, что не будет давать комментарии. Тогда я рассказал в своей статье, как глава футбола со мной обошёлся, и, кажется, теперь его дела плохи…

Как-то раз Али по работе приехал в город Бадгис (провинция на юго-западе Афганистана), чтобы взять интервью у футболистов. Внезапно на его глазах взорвалась бомба, и он решил, что будет важнее написать материал о пострадавших от этого взрыва.

Однажды Али дали задание – взять интервью у вице-президента Федерации футбола. Но произошло нечто странноеФото: Алексей БУЛАТОВ

- В больнице я пообщался с раненными и собрал информацию. А когда уже поехал на машине обратно в Кабул (столица Афганистана), меня остановили какие-то люди, начали спрашивать, кто я, зачем брал интервью. Для своей безопасности я представился другим именем. Они проверили машину и отпустили меня.

ВСЕМ ГОВОРЯТ «ПРИВЕТ», А МНЕ «ЗДРАВСТВУЙТЕ»

В 2018 году в Афганистан приехала делегация Уральского федерального университета, чтобы провести собеседование с местными жителями, которые хотят учиться в России.

- Раньше я даже не предполагал, что когда-то перееду в Россию. Это вышло совершенно случайно. Глава федерации по футболу рекомендовал меня делегации УрФУ. Я сначала растерялся, у меня же жена, дети, работа… Но мне сказали, что семья может поехать со мной и обещали нам здесь помочь.

В Екатеринбург Али приехал с женой и детьми. Сейчас он и его жена учатся на 1 курсе бакалавриата. Али – на факультете журналистики, а его жена - на направлении «Социальная работа».

- Изначально я хотел поступать в магистратуру. Но мне сказали, что тогда я окончу университет раньше, чем моя жена. Меня это не устроило. Бакалавриат для иностранцев – 5 лет, а магистратура всего 3 года. Пришлось бы возвращаться на Родину без нее.

В России семья Али сталкивается с большими трудностями. Из-за незнания русского языка детей не берут в школу.

Как-то Али приехал в город Бадгис, чтобы взять интервью у футболистов. Внезапно на его глазах взорвалась бомбаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Моя старшая дочь должна была перейти в 6 класс, но так как она совсем не знает русский, её не хотят брать в школу. Обещают сделать какую-то справку, но ответа всё нет, - с досадой говорит Али, - думаю, что если так будет продолжаться, нам придётся уехать обратно в Афганистан. Я хочу, чтобы мои дети тоже получили образование.

Постоянную работу Али найти не может – это проблема каждого иностранца в России – поэтому, когда в Екатеринбурге проводятся спортивные турниры, он подрабатывает репортером в BBC. Например, Али работал на чемпионате мира по боксу – там были участники от Ирана и Афганистана.

- Каждый день приходилось сбегать с пар, чтобы успевать на Чемпионат мира по боксу. Я писал новости, делал видео-репортажи и брал интервью у афганских и иранских спортсменов.

Али самый взрослый студент в своей группе. Его одногруппникам 17-19 лет, он их почти в два раза старше! Такого он не ожидал, ведь в университет Афганистана люди поступают не сразу после школы, а в более зрелом возрасте.

- Поначалу я даже стеснялся ходить в университет. Чувствовал, что ко мне относятся по-другому. Все друг другу говорят «Привет», а мне - «Здравствуйте». Меня это смущало (смеется). Но меня поддерживает староста Влада. Это она меня познакомила с группой, дала советы, как учиться в университете.

А еще у Али есть удостоверение тренера по футболу. Сейчас решается вопрос о том, чтобы сделать его тренером сборной факультета журналистики. В следующем году Али планирует всё-таки перейти на магистратуру, потому что среди юных однокурсников он чувствует себя «не в своей тарелке».