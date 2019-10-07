Пролетел 800 метров: под Екатеринбургом во время прыжка с парашютом разбился фельдшер

В Свердловской области разбился парашютист. Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, трагедия произошла утром в селе Логиново Белоярского района при проведении тренировочных прыжков с вертолета МИ-8 с высоты порядка 800 метров.

Погибшим оказался 35-летний фельдшер из Екатеринбурга по имени Михаил.

- Прибывшие врачи оказались бессильны. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Это был 45 на его счету прыжок, который, к сожалению, оказался роковым. Возможной причиной ЧП мог стать нераскрывшийся парашют. А дополнительный мог зацепиться за шею, что не позволило воздуху заполнить его. Впрочем, специалисты отрабатывают и иные версии трагедии. Представители МВД устанавливают, проводился ли предрейсовый инструктаж. По итогам начавшейся проверки правоохранительные органы примут обоснованное процессуальное решение, - отметил полковник Горелых.

Представители аэродрома «Логиново» заявили, что ничего не знают об инциденте и бросили трубку.