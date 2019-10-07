2019-10-07T11:35:42+03:00
Происшествия

Пролетел 800 метров: под Екатеринбургом во время прыжка с парашютом разбился фельдшер

Прибывшие врачи оказались бессильны, мужчина скончался на месте
Олег Галимов
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Мужчина выполнял прыжок с вертолета МИ-8Мужчина выполнял прыжок с вертолета МИ-8Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области разбился парашютист. Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, трагедия произошла утром в селе Логиново Белоярского района при проведении тренировочных прыжков с вертолета МИ-8 с высоты порядка 800 метров.

Погибшим оказался 35-летний фельдшер из Екатеринбурга по имени Михаил.

- Прибывшие врачи оказались бессильны. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Это был 45 на его счету прыжок, который, к сожалению, оказался роковым. Возможной причиной ЧП мог стать нераскрывшийся парашют. А дополнительный мог зацепиться за шею, что не позволило воздуху заполнить его. Впрочем, специалисты отрабатывают и иные версии трагедии. Представители МВД устанавливают, проводился ли предрейсовый инструктаж. По итогам начавшейся проверки правоохранительные органы примут обоснованное процессуальное решение, - отметил полковник Горелых.

Представители аэродрома «Логиново» заявили, что ничего не знают об инциденте и бросили трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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