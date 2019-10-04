Кино, театр, литература: в «Главном проспекте» открыли новый выставочный сезон

4 октября в международном выставочном центре искусств «Главный проспект» открылся новый выставочный сезон, темами которого стали литература, кино, театр и другие зрелища. Экспозиции презентовали сопредседатель Европейского культурного клуба, арт-консультант и коллекционер Ирина Стежка, Художники Кирилл Бородин и Наталья Казначеева.

Ирина Стежка презентовала коллекцию работ известного русско-французского графика Александра Алексеева. В «Главном проспекте» представлены 120 иллюстраций к роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Алексеев создавал эти иллюстрации для издательства «Фламмарион», но тираж романа так и не увидел свет, а в 2003 году оригинальные оттиски с пометками автора были проданы на аукционе «Christie's».

После закрытия экспозиции работы Алексеева вернутся в Германию и выставляться в России больше не будут

По словам сопредседателя Европейского культурного клуба, многие исследователи творчества Л.Н. Толстого, наизусть знающие «Анну Каренину», были поражены восприятием художника и спецификой его прочтения, когда увидели иллюстрации. После закрытия экспозиции работы вернутся обратно в Германию и выставляться в России больше не будут, так что сейчас у жителей Екатеринбурга есть уникальная возможность их увидеть.

Также Ирина Стежка курировала выставку графики известной советской актрисы Лидии Вертинской «Синяя птица любви». Не все знают, что Вертинская окончила факультет живописи Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова и родные считали ее в большей степени художницей, чем актрисой. В залах на втором этаже «Главного проспекта» представлено около 200 мотивов в графике Вертинской. В основном это линогравюры, но есть также живопись на картоне, акварель и гуашь.

Работа Кирилла Бородина «Розовая вата» из серии «Парк развлечений»

Современное искусство Урала в этом сезоне представляет Кирилл Бородин. На первом этаже представлена его выставка «Парк развлечений». Это серия работ об инфантильности мира, которая изначально создавалась для галереи современного искусства «Эрарта». Помимо яркой живописи художник представит на суд зрителей «Фабрику ослов» – мастерскую, где будут изготавливаться гипсовые ослики.

Художник Наталья Казначеева представила свою выставку-вдохновение «Дыхание Азии». Это цикл работ, созданных под впечатлением от путешествия по Средней Азии, которую даже можно назвать экспедицией: 2 месяца художница исследовала традиции и культурные коды этого региона, и передала его колорит в цикле своих работ.

Увидеть каждую из экспозиций можно с 12:00 до 20:00 ежедневно со вторника по воскресенье в международном центре искусств «Главный проспект» по адресу: проспект Ленина, 8.