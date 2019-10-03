2019-10-03T14:30:05+03:00
Общество

«Разделяй с нами»: в школе №107 провели экологический урок, посвященный раздельному сбору мусора

Десятиклассники обсудили основы экологической культуры и разработали эко-план на ближайшие 40 лет
Алина Закусина
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На экоуроках школьники учатся грамотно обращаться с отходамиНа экоуроках школьники учатся грамотно обращаться с отходами
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1 октября в школе №107 состоялся необычный урок, цель которого – научить школьников раздельному сбору отходов. Такие уроки проводят учителя уже во многих школах страны. Это своеобразная инвестиция в чистое и экологичное будущее, благодаря таким занятиям подрастает поколение осознанных потребителей. Цель инициативы «Разделяй с нами» – развивать по всей стране культуру раздельного сбора отходов.

Занятие для 10 класса МБОУ СОШ №107 проводила Наталья Масленцева, заместитель директора по учебной деятельности. Уроки «Разделяй с нами» проходят по готовым сценариям, которые можно найти на сайте проекта, и включают презентационную часть и деловую игру. Презентацию начала Татьяна Савина, она рассказала школьникам о деятельности региональных операторов и их роли в переработке ТКО, о перерабатывающих предприятиях, мусорных полигонах и планах Администрации по строительству сортировочных заводов.

Надо отметить, что МБОУ СОШ №107 одной из первых присоединилась к программе «Разделяй с нами», а в 2018 году стала первой школой в регионе, установившей контейнеры для раздельного сбора мусора. Директор школы Оксана Рогожина объяснила, почему школа участвует в программе и проводит такие уроки:

– Школа производит не так много мусора: мы не используем пластиковые бутылки, сдаем бумагу в макулатуру. Наша с вами роль – просветительская. Знаниями, которые вы получите сегодня, вы сможете поделиться с учениками помладше, с родителями и друзьями, и там самым внести свой вклад в экологию.

Ученики десятого класса ответственно подходят к решению экологических проблем

Ученики десятого класса ответственно подходят к решению экологических проблем

Во время бизнес-игры класс разделили на 4 группы, каждая из которых вносит свой вклад в регулирование экологической проблемы: активисты, ученые, политики и бизнесмены, с точки зрения своей роли ученикам предложили принимать решения и законы, которые помогут улучшить экологическую ситуацию в мире. Детям предлагалось выбирать из таких неординарных решений, как создание пластика из банановой кожуры и установка ловушек для мусора в океане, создание детской экологической инициативы или 3D-принтеров, которые печатают модели из переработанного пластика.

Последняя часть урока предполагает совместное обсуждение инициатив, так как ни один из предложенных секторов – бизнес, наука или политика – не могут существовать изолированно. Проблемы сначала обсуждались внутри групп, но некоторое время спустя все группы объединились вокруг ученых. Поэтому можно сказать, что экологическая программа учит не только обращению с отходами, но и сотрудничеству.

После знакомства с основами раздельного сбора отходов ученики с несколькими коробками разного вида бытовых отходов – пластиком, картоном и полиэтиленом – отправились в школьный двор, где их ожидало эко-такси. Эта служба в городе только набирает популярность, и ребятам объяснили, в чем его преимущество. Эко-такси забирает отходы в напрямую в переработку, в то время как попадет ли туда пластик, помещенный в контейнер – неизвестно. Школьники также получили ответы на вопросы, стоит ли скручивать крышки и отрывать от бутылок этикетки (оказывается, не обязательно) и нужно ли мыть бутылки и прочую тару перед отправкой в переработку (разумеется, стоит это делать).

Материалы для экоуроков можно найти на сайте проекта «Разделяй с нами!»

Материалы для экоуроков можно найти на сайте проекта «Разделяй с нами!»

«Разделяй с нами!» – это проект компании Coca-Cola в России, в рамках которого любой учитель может провести для своих учеников экологический урок и научить школьников правильному обращению с отходами. Такие уроки провели уже более 26 тысяч учителей из всех регионов России для 750 тысяч школьников.

По словам представителя Coca-Cola, глобальная цель компании – к 2030 году вернуть эквивалент всей упаковки (пластик, тетрапак, стекло) на завод в качестве переработанного сырья. Это серьезное обещание, исполнение которого зависит не только от производителя, но и от грамотных потребителей, которые должны стать союзниками производств в экологической борьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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