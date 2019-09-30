В Екатеринбурге семилетняя девочка продает поделки, чтобы помочь больной раком подружке

В Екатеринбурге жители поселка Мичуринский решили объединить усилия, чтобы помочь шестилетней Ане Котельниковой. В два года у девочки диагностировали острый лимфобластный лейкоз (рак крови) и изолированный костно-мозговой рецидив.

К счастью, организм ребенка хорошо откликнулся на оперативное лечение, но осложнений избежать не удалось. Из-за токсичной химии у девочки развилась полинейропатия. Сначала появилось покалывание в руках и ногах, отеки и слабость, а потом начались сильные боли.

Лечение шло по стандартной схеме, и каждый курс химиотерапии приближал Аню к выздоровлению. Около года девочка провела в больнице, а затем еще год на химиотерапии. И наступила долгожданная ремиссия. Но радость была не долгой, этой весной болезнь снова дала о себе знать.

Большую часть жизни Аня борется с болезнью. Фото: предоставлено Татьяной Котельниковой

Сейчас Аня может передвигаться только с помощью мамы, которая уже четыре года изо всех сил борется за жизнь дочки. Для прохождения нового курса лечения требуется 14 флаконов дорогостоящего препарата иммунной терапии «Блинцито».

- Хотя «Блинцито» включен в список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, цена на него остается очень высокой – 181 тысяча за флакон, - рассказывает мама Ани Татьяна Котельникова. – Оно необходимо, чтобы в костном мозге не осталось раковых клеток. Его будут ставить 28 дней, затем врачи проверят, не осталось ли бластов в крови. Сейчас Аня проходит курс химиотерапии. После непродолжительного отдыха нужно будет вовремя начать курс с «Блинцито», чтобы болезнь отступила раз и навсегда. Если все пройдет по плану, то дочке проведут трансплантацию костного мозга.

ПОМОГУТ ВСЕМ ДВОРОМ

На покупку лекарства требуется 2,5 миллиона рублей. Таких денег у родителей Ани нет, и они обратились за помощью к соседям, с которыми дружат семьями. Откликнувшиеся мамочки сразу же решили провести благотворительный фестиваль прямо во дворе.

Маму Ани многие знают по клубу рукоделия, который расположен в Мичуринском. Пока мамы вяжут, их дети вместе играют и общаются. Именно так Аня познакомилась со своей подругой Кристиной. Девочка всегда любила поделки, и когда узнала о болезни Ани, то решила внести свой вклад.

Подруга Ани будет всю неделю готовить поделки, чтобы заработать деньги на благотворительном фестивале. Фото: предоставлено Татьяной Котельниковой

На благотворительном фестивале Кристина будет продавать браслеты из бисера, а также тортики, корзинки и самодельные игрушки. Мероприятие пройдет 5 октября с 12:00 до 15:00 между домами Карасьевская, 44-50 и Евгения Савкова, 54-60.

Помочь родителям Ани можно через благотворительный фонд. Также деньги можно отправить через смс. Абонентам МТС, Билайн, Мегафон, Tele2 нужно отправить сообщение на номер 3434 со словом «друзья» и через пробел указать цифрами сумму пожертвования.

Абоненты Мегафона на Урале могут помочь Ане, отправив смс на короткий номер 000777. Стоимость одного сообщения - 44,99 рубля с НДС.