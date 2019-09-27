День пенсионера-2019 в Екатеринбурге: программа мероприятий

В первый день октября в Свердловской области, как и по всей России, отметят День пожилого человека. В Екатеринбурге объявили месячник пенсионера, в ходе которого пройдут десятки полезных мероприятий. Рассказываем о самом интересном.

В День пожилого человека 1 октября в школе № 23 и Гимназии № 16 состоится концерт для педагогов-пенсионеров Академического и Верх-Исетского района с участием актеров ТЮЗа, которые подготовили специальную программу. Тел. 8 900 046 53 23.

2 октября в фойе ТЮЗа ветераны педагогического труда Екатеринбурга смогут получить пригласительные билеты на спектакли театра. Тел. 8 922 295 43 76.

8 октября в ТЮЗе пройдет встреча работников театра с председателем диаспор народов Урала. На ней обсудят, как привлечь пожилых представителей диаспор посещать вечерние спектакли. Тел. 8 900 046 53 23.

С 17 по 20 октября в Театр балета «Щелкунчик» с гастролями приедет Тюменский театр «Ангажемент». Любой пенсионер может приобрести билет со скидкой. Тел. 282 98 00.

1 октября в «Екатеринбургском театре кукол» окажут материальную помощь пенсионерам – работникам театра и бывшим артистам. Тел. 350 30 14.

1 октября в 18:00 начнется концерт «Душа в гармонии созвучий». Гости услышат классическую и современную музыку в исполнении студентов фортепианного и народного отделений Консерватории им. Мусоргского и Музыкального училища им. Чайковского. Вход – 100 рублей. Тел. 371 35 16.

День пенсионера в Екатеринбурге растянется на месяцФото: Алексей БУЛАТОВ

1 октября с 10:00-20:00 в Парке им. Маяковского пройдет трансляция тематических роликов и фильмов, посвященных Дню пожилого человека. Тел. 8 982 623 64 33.

5 октября в этом же парке с 13:00 до 17:00 пройдет праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека и Дню музыки. Выступит оркестр и балетный клуб «Добрые встречи». Тел. 8 982 623 64 33.

13 октября в 16:00 городской Дом музыки приглашает пенсионеров посетить концерт «Волшебный мир, которым правит Мельпомена» в исполнении творческого объединения «Романсы».

С 14 по 18 октября в Музее изобразительных искусств работники Эрмитажа проведут лекции о западноевропейском искусстве. Запись не требуется. Тел. 8 908 633 37 90.