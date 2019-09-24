2019-09-24T17:19:46+03:00
Общество

В Екатеринбурге Коляда-театр оштрафовали за неготовность к работе во время войны

Инспекторы не нашли в нем запасов тушенки и противогазов
Данил СВЕЧКОВ
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Театр располагается на первом этаже жилого дома.Театр располагается на первом этаже жилого дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Если однажды найдет коса на камень и две сверхдержавы начнут забрасывать друг друга атомными бомбами, во всем мире люди побегут в убежища, а в Екатеринбурге… в театр. Причем не абы какой, а в знаменитый на всю Россию театр драматурга Николая Коляды. По какому-то странному стечению обстоятельств его вдруг включили в список тех организаций, которые в случае войны или даже атомного взрыва продолжат свою работу.

– Я вот сижу и вижу, прям, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах, – возмущается Николай Коляда. – Ну, как заводы и другие предприятия. А мы даже про это и не знали, нас не поставили в известность.

Сам театр небольшой. В Екатеринбурге есть и крупнее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам театр небольшой. В Екатеринбурге есть и крупнее.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все бы ничего, да только к театру, работающему во время рвущихся ядерных бомб и требования по гражданской обороне соответствующие. Это простому театру нужны лишь сцена, занавес, костюмы, грим, да актеры. А театру бессмертному, дающему пьесы во время зашкаливающей радиации и грибовидных облаков полагается держать еще как минимум противогазы и тушенку – видимо запрос такой у посетителей буфета. В общем, из-за неготовности к атомной войне театр оштрафовали.

– Говорил с юристом театра, пока меня не было – было два суда, – продолжает драматург. – Один – у театра непорядок по пожарной безопасности, другой – в театре не готовы к гражданской обороне. По пожарной безопасности нас не оштрафовали, потому что мы пообещали все быстро исправить и уже исправили. А по гражданской обороне хотели оштрафовать на 200 тысяч, но судья присудила 50 тысяч. Ужас.

В МЧС подтверждают, Коляда-театр действительно оказался в списке организаций, к которым предъявляются повышенные требования по гражданской обороне. У простых предприятий эти требования ограничиваются обучением руководителя и работников о том, как действовать в случае катастрофы или войны. А от таких, как Коляда-театр, действительно требуется наличие и тех самых противогазов, и той самой тушенки про запас.

Николай Коляда, скрипя сердце, согласился выплатить штраф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Николай Коляда, скрипя сердце, согласился выплатить штраф.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Всего в ходе плановой проверки мы выявили девять нарушений, – объясняет Владимир Бастанжиев, начальник отделения надзорной деятельности Кировского района ГУ МЧС по Свердловской области. – Не созданы эвакуационные комиссии, чтобы в случае войны или катастрофы работники могли эвакуироваться в безопасную зону, не создан план Гражданской обороны. Медицинских средств и средств индивидуальной защиты в нужном количестве нет. Запасов продовольственных тоже, если вдруг наступят военные действия, и кто-то останется работать.

Правда, за какие заслуги небольшой театр отнесли к этой категории, в МЧС объяснить пока не смогли. Сам Николай Коляда сокрушается свалившемуся на него штрафу и скрепя сердце соглашается оплатить его.

– 50 тысяч это сбор с одного спектакля, – отмечает Коляда. – Я заплачу им, только пусть отстанут. Потому что с ними лучше не связываться – закроют и все.

ИСТОЧНИК KP.RU

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