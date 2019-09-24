Как в Нижнем Тагиле помолодели «сталинки»

Во втором по величине городе Среднего Урала досрочно завершились работы по программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году. За двенадцать месяцев были отремонтированы 45 домов сталинской эпохи, многим из которых уже больше полувека. Вместе с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, «Комсомолка» посмотрела, как за один год преобразился город.

К каждому дому – индивидуальный подход

Наш первый адрес – улица Победы, 29. Пока ехали к месту, выяснилось, что на реализацию программы ремонта многоквартирных домов было направлено около 400 млн. рублей.

- Мы теперь всем домом будем следить за чистотой! - говорит старшая по домуФото: Алексей БУЛАТОВ

- Средняя стоимость ремонта одного дома 8-9 млн. рублей, - говорит Александр Мокроусов, заместитель генерального директора регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. – Важно было не только локально ремонтировать дома, но и увязывать различные региональные и федеральные программы в единое целое, чтобы преображение микрорайонов было комплексным: от домов до дворовых территорий.

К реставрации каждого здания подходили индивидуально, в том числе к дому на улице Победы. Не обошлось и без творчества, чтобы сохранить образ сталинской постройки, подрядчику пришлось обращаться к архивным документам и чертежам.

На детской площадке теперь приятно гулять с детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы восстанавливали различные архитектурные элементы на крыше, карнизную часть, ворота, - рассказывает представитель подрядчика ЗАО «Стройкомплекс» Евгений Досюк. – Конкретно в этом доме ремонтировали кровлю, фасад, инженерные системы, утепляли чердачное перекрытие. Фасад делали два месяца, крышу так же, центральное отопление — три месяца.

Подрядчик признается, что были сложности, необходимо было подстраиваться под каждого, договариваться. С жильцами согласовывали все: от цвета краски, до использованных материалов. Но в итоге все остались довольны.

- Я живу тут уже 45 лет. Наш дом был в хорошем состоянии, но обветшал. А сейчас посмотрите, какой он, - радуется Надежда Зонова, старшая по дому. – Мы пытались попасть в программу капремонта несколько лет. Наконец-то дождались!

В подъездах стало светло и чисто. Фото: Илья КОЛЕСОВ

Раньше стены тут были мрачными, поэтому решили сделать их светлее. Получилось на славу, даже двор визуально стал шире и чище. Большое внимание уделили входным воротам. Их тоже отреставрировали и покрасили.

Жителям – бонус от строителей

В качестве приятного бонуса – жителям отремонтированных домов достался и ремонт в подъездах. Сейчас там светло и чисто. К тому же подрядчик позаботился и о маломобильных гражданах.

- Мы локально решаем вопросы с пандусами, не повсеместно, - объясняет Александр Мокроусов. – О необходимости пандусов мы стараемся узнавать еще на этапе проектирования капитального ремонта. Если нужно, мы ставим. Другое дело, что нормы постройки сталинских домов и современные нормы для маломобильных групп населения иногда «не дружат». Нужно находить локальные технические решения, чтобы это можно было реализовать. С новостройками проще.

- Нижнему Тагилу очень повезло с подрядчиком. Результат на лицо! - Считает мэр города Владислав ПинаевФото: Алексей БУЛАТОВ

- Облик нашего дома оставлял желать лучшего. Раньше обваливались облицовочные части дома, крошился фундамент. Было грязно и неухожено, делится жительница дома № 4 на улице Жуковского Арина Ким. – Мы теперь будет следить, чтобы хулиганы стены не портили и за чистотой в целом.

Добросовестный подрядчик – это полдела

Вместе с «Комсомолкой» преображение Нижнего Тагила оценил и мэр города Владислав Пинаев. По словам градоначальника, они долго не могли подобрать компанию, которая возьмется за ремонт. Но к счастью, он нашелся и оказался добросовестным:

- Я считаю, что нам повезло с подрядчиком, Он дополнительно по желанию жильцов ремонтирует подъезды, меняет стояки. Когда программа только начинала реализовываться, я помню, нам пришлось с одной компанией расторгать контракт, все сроки тогда были сорваны. Сейчас всё идёт просто на автомате. Результат на лицо, и все его прекрасно видят. Единственное, некоторые управляющие компании убеждают жителей переходить на спецсчета. Это выбор собственников, но, с моей точки зрения, это значительно отбрасывает срок проведения капитального ремонта.

Чтобы сохранить образ сталинской постройки, подрядчикам приходилось обращаться к архивным документам и чертежамФото: Алексей БУЛАТОВ

В следующем, 2020 году, в Нижнем Тагиле планируется отремонтировать еще 44 многоквартирных дома. Цена вопроса та же — около 400 млн. рублей. Более 200 домов не вошли в региональную программу, но также нуждаются в капитальном ремонте.

- С момента реализации программы мы отремонтировали 543 многоквартирных дома. Это 22% всех домов, находящихся в регпрограмме, — говорит Александр Мокроусов. – Мы нацелены на комплексный капитальный ремонт, то есть когда ремонтируем не два-три элемента, а все восемь. К тому же нам действительно повезло с подрядчиком, который работает на территории Нижнего Тагила. Параллельно с остальной работой, ремонтируются подъезды. Это очень важно.

Подарки к юбилею

Большие перемены Нижнего Тагила запланированы к 300-летию, которое город будет отмечать в 2022-ом году. Изменения ждут не только социально-значимые объекты, но и дворы. Например, самая большая внутриквартальная территория города - двор на проспекте Ленина – проспект Мира – улицы Карла Маркса и Октябрьской революции. Менее чем за два месяца этот квадрат площадью почти пять гектаров, изменился до неузнаваемости. Тут убрали вековые тополя, которые несколько лет уже были аварийными и небезопасными.

С жильцами согласовывали все: от цвета краски до стройматериаловФото: Алексей БУЛАТОВ

Большая работа сделана для пешеходов и автомобилистов: теперь по новым чистым тротуарам приятно ходить. Также появились дополнительные парковочные места. В планах поставить еще четыре детских площадки и спортивный комплекс для уличных занятий физкультурой. Но уже сейчас двор имеет современный и даже европейский вид. Всего в городе в этом году приведено в надлежащий вид пять дворов.

- Двор на Мира – Ленина, как раз, пример комплексного подхода к преображению городской среды, - отмечает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. - Старинные здания в центре города обновлены по программе капитального ремонта домов , а дворовая территория – по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды. В итоге – получаем вот такой результат.

Ремонт проходил комплексно: преобразились не только здания, но и дворыФото: Алексей БУЛАТОВ

Справка КП

Датой основания Нижнего Тагила считается октябрь 1722-ого. В этот год начал работать Выйский медеплавильный завод, впоследствии он слился с Нижнетагильским. Название дано по расположению на реке Тагил, это правый приток Туры. Изначально Нижний Тагил был поселком, а статус города получил только в двадцатом веке.

Сегодня Нижний Тагил – второй по величине город Свердловской области, а также крупнейший промышленный центр Урала. Здесь работают предприятия металлургии, машиностроения, химической отрасли Российской Федерации. Среди них «Нижнетагильский металлургический комбинат», «Уралвагонзавод», «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», «Уралхимпласт», и другие. Кроме промышленных заслуг власти города теперь могут похвастаться своими социальными объектами. Сейчас Нижний Тагил участвует в нескольких федеральных программах, которые помогают развивать инфраструктуру.

Только цифры

45 многоэтажек отремонтировали за год

400 млн. руб. было потрачено

9 млн. руб. – средняя стоимость ремонта одного дома