Врачи Екатеринбурга проверят на вменяемость 16-летнюю школьницу, которая убила отца из-за грязной посуды

Врачи свердловской психиатрической больницы проверяют на вменяемость 16-летнюю жительницу Омска Марину Филину (имена изменены – прим.ред.), которая в мае этого года убила родного отца. Девочка росла в неполной семье, ее мама утонула много лет назад, а недавно скончалась ее старшая сестра. Единственным близким и родным человеком для нее оставался 55-летний водитель маршрутки Владимир Филин.

Оставшись вдвоем с младшей дочерью, Владимир воспитывал ее, как мог. Около двух лет назад в поведении тихой Марины произошли серьезные изменения: она перестала ходить в школу, отказывалась помогать по дому. В какой-то момент Филин понял, что не справляется с Мариной и отдал ее на два месяца в социально-реабилитационный центр. В результате маленькая бунтарка лишь озлобилась и стала еще чаще ругаться с отцом. А закончилось все жестокой расправой.

Тело 55-летнего мужчины нашли врачи «скорой». Дочь сама сообщила по номеру 112, что ее отцу «стало плохо». Фото. соцсети

По данным следствия, в день убийства пьяный отец наорал на дочь. Не стерпев оскорблений, Марина облила мужчину кипятком, а затем избила молотком и нанесла несколько ударов ножом. Уже на допросе девочка призналась, что конфликт начался после того, как ее заставили мыть грязную посуду.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. - В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастна 16-летняя дочь погибшего мужчины. Подозреваемая задержана.

С весны Марина находилась в изоляторе, где у врачей возникли подозрения о ее невменяемости. Для установления точного диагноза ее доставили под конвоем в уральскую столицу.

- Девочка поступила к нам 9 сентября и пробудет до 7 октября, - рассказали «Комсомолке» в психиатрической больнице.