«Был бы нормальным мужиком, избил бы»: агрессивный таксист пригрозил расправой пассажиру с ДЦП

В Екатеринбурге водитель такси Uber угрожал своему пассажиру. Инцидент произошел 15 сентября. Александр, так зовут потерпевшего, решил вызвать машину через приложение. Таксист Зиехитдин Норматов отметился, что приехал, но на месте его не было. В режиме ожидания у молодого человека начали списывать деньги. Когда пассажир сел в автомобиль, спросил водителя об этом.

- На мой вопрос он начал неадекватно реагировать, материться и оскорблять. Сначала я отвечал ему, а потом решил замолчать. Водитель продолжал и тогда я включил диктофон, - рассказывает Александр.

На той аудиозаписи, что сделал Александр, нормативной лексики почти нет. Водитель отрицает, что включил счетчик раньше срока, а также угрожает расправой пассажиру. У Александра ДЦП и вторая группа инвалидности. Таксист не постеснялся оскорбить пассажира именно по этому признаку.

- Был бы нормальным мужиком, избил бы, - говорит Зиехитдин.

- То есть мне повезло, что я инвалид, - спрашивает пассажир.

У пострадавшего ДЦП и вторая группа инвалидности. Фото: предоставлено героем публикации Александром

Сразу после окончания поездки, Александр написал жалобу в службу поддержки такси Uber. Там ответили, что разберутся.

- Естественно с водителем мы попрощаемся: в таксопарк уже передали всю информацию. Простите, что вам пришлось все это выслушивать, - ответили там.

Но за неделю в такси ничего не решили, водитель по-прежнему работает, а на жалобы пострадавшего пассажира теперь не отвечают.

Сейчас Александр обратился в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль», те уже написали жалобу в прокуратуру.

— Мы настаиваем на проверке наличия у водителей данного предпринимателя официального трудоустройства, водительского удостоверения с необходимым трехлетним стажем, а также законность пребывания наемных рабочих на территории России, - комментирует ситуацию глава местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Роман Тихонов.