«Сидел как Чингачгук»: На Урале ГИБДД спасла грибника, который несколько часов провел на дереве из-за медведя

Сергей - заядлый грибник. Но во время очередного похода в лес мужчина получил изрядную долю адреналина.

- Я собирал грибы в лесу под Ревдой, когда неожиданно на меня из кустов вышел медведь, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Сергей. – Расстояние до него было метров 40. Я попятился назад. Медленно, не делая резких движений. А он за мной…

Таким «паровозиком» мужчина и его незваный гость прошагали километров десять. В конце концов, Сергей понял, что свернул с тропы и потерял все ориентиры.

- Медведь был крупный, килограммов 250, - продолжает Сергей. – Мне повезло, что я встретил его не весной и не летом, он был уже сытый. Думаю, зверь шел за мной из любопытства. Близко он не подходил, но я все равно позвонил в службу спасения 112. Связи не было. В итоге единственный выход был - залезть на дерево.

Спасенный мужчина поблагодарил инспекторов, которые его спасли. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сергей подобрал на земле палку, привязал к ней нож - на тот случай если медведь полезет за ним. А дальше вскарабкался на дерево.

- С этой палкой, я сидел наверху, как Чингачгук, - смеется грибник. – Рядом там была высоковольтная вышка и с дерева мне все-таки удалось дозвонится до спасателей. А те передали мои контакты охотникам и ГИБДД. Сотрудникам полиции я сказал, что заблудился и попросил их включить сирену, чтобы я смог их услышать.

В ожидании спасателей Сергей несколько раз пытался спуститься с дерева, но эти попытки заканчивались неудачно.

– Я слезаю - он подходит. Я – обратно на дерево, - вспоминает Сергей. – И так несколько часов. Все это время я разговаривал с сотрудниками ГИБДД по телефону, они меня подбадривали. Потом я, наконец, услышал звуки сирены и слез. К этому времени мишка уже потерял ко мне интерес.

Полицейские звуком сирен вывели грибника к подстанции СУМЗа в районе выезда из Ревды. По словам самого Сергея, в лес он пришел в 10:30, а вышел лишь 18:30.

- Ребята просто молодцы! Один стажер, второй лейтенант. У них даже уже смена закончилась, а они не бросили меня. Если бы не они, меня бы просто из леса не вытащили, - улыбается мужчина.

Сергей благодарит своих спасителей — инспекторов отделения ГИБДД МО МВД России «Ревдинский» Константина Шишкина и стажера Александра Баширова.