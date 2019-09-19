Турист из Екатеринбурга сорвался со скалы в Крыму

В Крыму спасатели МЧС пришли на помощь 31-летнему туристу из Екатеринбурга, который упал со скалы во время прогулки. Как рассказали в ведомстве, мужчину обнаружили у подножия урочища «Уч-Куя», сам он передвигаться не мог.

- К месту происшествия оперативно были направлены сотрудники Судакского поисково-спасательного отделения части в составе 4 человек на автомобиле повышенной проходимости и сотрудники АСО «Крым-спас», - отмечают в МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Туриста вынесли из горного массива на носилках, после чего передали врачам «скорой» помощи.

- Крымские спасатели всегда оперативно реагируют на просьбы о помощи от туристов, которые оказались в ложной ситуации во время горных прогулок, ведь наши специалисты имеет необходимую подготовку и аварийно-спасательное оборудование. Кроме того, личный состав регулярно проводит в горах тренировки на скальных участках со сложным рельефом, что не только повышает профессиональное мастерство, но также позволяет наиболее оперативно оказывать помощь всем, кто в ней нуждается, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Мужчину удалось найти в течение часа. Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС по Республике Крым

Спасатели напоминают, что отправляясь на прогулку в горнолесную местность в составе туристической группы необходимо зарегистрировать ее в службе спасения. А если идете в горы в одиночку, то сообщите об этом родственникам и возьмите с собой заряженный мобильный телефон, теплые вещи, а также минимальный запас воды и пищи.