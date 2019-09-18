«А у нас беби бум!»: кто родился в екатеринбургском зоопарке в этом году

18 сентября Екатеринбургский зоопарк отмечает свой 89-й день рождения. Началось все в начале 30-х. Тогда в пионерский сад на улице Мамина-Сибиряка стали завозить невиданных заморских зверей. Например, в 1936 году у нас поселился знаменитый крокодил Коля, который прожил на Урале 59 лет.

Посетителей, что тогда, что сейчас в зоопарке хватало. А вот животных в зоопарке с каждым годом становится все больше.

«Комсомолка» прогулялась по зоопарку, и посмотрела, как он превратился в детский садик. Знакомим вас с малышами, которые еще не успели вырасти.- У нас тут настоящий беби бум! – смеется директор зоопарка Светлана Прилепина. – В этом году малыши родились у 17 видов животных. Потомство принесли миниатюрные лошадки, мартышки, львы. Даже полосатые вараны расплодились впервые за всю историю российских зоопарков!

Мира играет с мамой, а папа лев отдыхаетФото: Алексей БУЛАТОВ

Это юная львица Мира, которая родилась полгода назад. Мира очень активная, она любит играть со своими родителями и бегать из вольера в вольер. На посетителей зоопарка она смотрит с удивлением, но не боится подходить к стёклам и знакомиться с людьми.

А это двухмесячная мартышка. У нее пока что нет имени, потому что пол обезьянки еще не известен – она слишком маленькая. Мартышка любит сидеть у своей мамы на ручках, но иногда убегает от нее, чтобы повисеть на дереве.

Мартышка сидит с мамойФото: Алексей БУЛАТОВ

Эти птенчики павлина растут без родителей. Как только мама-птица отложила яйца, их сразу же забрали в инкубатор. Теперь птенчики вылупились и растут большой компанией. У них пока что нет таких роскошных хвостов, как у их сородичей. Но, погодите, еще чуть-чуть и появятся!

Эти полосатые мангусты просто сумасшедшие! В этом году они принесли двух детенышей, которые бегают со скоростью ветра и забавно борются за кусочек яблока. А общаются мангусты друг с другом с помощью звуков, которые напоминают щебетание птиц.

Птенцы павлинаФото: Алексей БУЛАТОВ

Чакоанская мара принесла в этом году только одного малыша. Он почти дорос до размеров своих родителей, поэтому найти его в вольере было непросто. Малыш-мара любит навострить ушки и вслушиваться, о чем говорят гости зоопарка, а передвигается он с помощью вертикальных прыжков.

Детеныш чакоанской марыФото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале в зоопарке впервые родился жеребенок у миниатюрных лошадок! Назвали этого подвижного и самостоятельного детеныша Яшкой. Главная его особенность – разноцветные глаза. Один глаз – ярко голубой, а другой – тёмно карий. Жеребенок обожает бегать по вольеру и играть с другими лошадками.

Миниатюрная лошадка Яшка с разноцветными глазами. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Кстати, в эти выходные зоопарк будет праздновать свой день рождения. На праздник приглашают всех жителей и гостей Екатеринбурга. 21 сентября. Гости смогут принять участие в показательном кормлении, мастер-классах и конкурсах.

- Ждем всех к нам в гости, - с улыбкой говорит Светлана, - мы приготовили для вас много нового. Поставили кассу с бесконтактной оплатой, антикафе с горячим кофе и самонесущую кабину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зоопарку Екатеринбурга 85 лет: лев едва не съел чиновника, а слониха Сталина приехала сюда по ошибке. Все самые необычные события уральского зверинца в материале «КП» (подробнее)