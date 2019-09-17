Пострадали 150 человек: против турфирмы, обманувшей свердловчан на пять миллионов, завели дело

В закрытом городе Лесной Свердловской области полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами стали люди, отдававшие деньги, чтобы съездить на отдых за границу. В своих заявлениях они указывают, что пострадали от местной предпринимательницы Татьяны Перминовой. Правда, уголовное дело о мошенничестве пока бесфигурантное.

Это следует из документа, опубликованного депутатом Госдумы Андреем Альшевских, который в интересах пострадавших написал депутатский запрос в полицию.

Мужчина по имени Кирилл Денисов рассказал «КП-Екатеринбург», что он отдал Татьяне Перминовой деньги, чтобы отправить в Турцию свою мать. Та, в свою очередь, позвала в Кемер подругу. Женщины должны были вылететь на отдых 2 сентября, но этого не случилось.

Фото: страница депутата Госдумы Андрея Альшевских в Facebook

- Жертвами стали моя мама и ее подруга, каждая лишилась 40 тысяч рублей. Могу точно сказать, что в настоящее время от действий Перминовой пострадали около 150 человек, но этот список постоянно растет, - рассказал Кирилл.

По его словам, сейчас общий ущерб от деятельности предпринимательницы из Лесного составляет около пяти миллионов рублей. Как рассказал Денисов, сейчас у Перминовой изъяли пропуск, без которого она не сможет покинуть город. Правда, Кирилл рассказал, что при желании это все равно можно легко сделать.

Оперативно получить комментарий в ГУ МВД по Свердловской области к моменту публикации «КП-Екатеринбург» не удалось.

Осведомленный источник рассказал «Комсомолке», что уголовное дело действительно пока бесфигурантное, а Татьяна Перминова является не единственной подозреваемой. Расследование продолжается.