2019-09-17T18:16:16+03:00
Происшествия

Пострадали 150 человек: против турфирмы, обманувшей свердловчан на пять миллионов, завели дело

У хозяйки турфирмы забрали пропуск, чтобы она не могла покинуть закрытый город Лесной
Евгений Стоянов
Поделиться:
Елена Перминова является не единственной подозреваемой, но пострадавшие говорят, что отдавали деньги именно ей. Фото: предоставлено пострадавшимиЕлена Перминова является не единственной подозреваемой, но пострадавшие говорят, что отдавали деньги именно ей. Фото: предоставлено пострадавшими
Изменить размер текста:

В закрытом городе Лесной Свердловской области полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами стали люди, отдававшие деньги, чтобы съездить на отдых за границу. В своих заявлениях они указывают, что пострадали от местной предпринимательницы Татьяны Перминовой. Правда, уголовное дело о мошенничестве пока бесфигурантное.

Это следует из документа, опубликованного депутатом Госдумы Андреем Альшевских, который в интересах пострадавших написал депутатский запрос в полицию.

Мужчина по имени Кирилл Денисов рассказал «КП-Екатеринбург», что он отдал Татьяне Перминовой деньги, чтобы отправить в Турцию свою мать. Та, в свою очередь, позвала в Кемер подругу. Женщины должны были вылететь на отдых 2 сентября, но этого не случилось.

Фото: страница депутата Госдумы Андрея Альшевских в Facebook

Фото: страница депутата Госдумы Андрея Альшевских в Facebook

- Жертвами стали моя мама и ее подруга, каждая лишилась 40 тысяч рублей. Могу точно сказать, что в настоящее время от действий Перминовой пострадали около 150 человек, но этот список постоянно растет, - рассказал Кирилл.

По его словам, сейчас общий ущерб от деятельности предпринимательницы из Лесного составляет около пяти миллионов рублей. Как рассказал Денисов, сейчас у Перминовой изъяли пропуск, без которого она не сможет покинуть город. Правда, Кирилл рассказал, что при желании это все равно можно легко сделать.

Оперативно получить комментарий в ГУ МВД по Свердловской области к моменту публикации «КП-Екатеринбург» не удалось.

Осведомленный источник рассказал «Комсомолке», что уголовное дело действительно пока бесфигурантное, а Татьяна Перминова является не единственной подозреваемой. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за него год боялась мужчин»: тольяттинца, изнасиловавшего проститутку из Геленджика, отправили за решетку
30-летняя Марина после преступления сделала аборт, она уверена — пять лет колонии общего режима для обидевшего ее «комнатного бойца» слишком мало
Новости 24
Без документов и вещей: в Екатеринбурге третий день ищут молодого человека
В Свердловской области треть аварий с участием пешеходов происходит ночью
Свердловская магистраль присоединилась к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия»
«Вот убьют - тогда и приходите»: депутат Госдумы просит проверить ОМВД Алапаевска после смерти пенсионерки, которую бил сын
В рамках нацпроекта «Экология» депутаты рассмотрят изменение регионального законодательства
ВИЗ-Сталь повышает стабильность газоснабжения производства
Три новые школы в трех новых районах откроются в Екатеринбурге в 2020 году
ТАУ – 25! Поговорим с Иннокентием Шереметом
На ремонт в больницах Урала выделили почти полмиллиарда рублей
Три сквера в Екатеринбурге защитят от застройки
План реконструкции Зеленой Рощи придется менять: в парке Екатеринбурга нашли кладбище
В Екатеринбурге представили нового начальника свердловского главка МВД
ЕВРАЗ направит 6,5 млн рублей на социальные гранты на Урале
Общегородской опрос ставит под угрозу учебный процесс в школах Екатеринбурга
Проехал на большой скорости: на Урале под суд отправили водителя, насмерть сбившего пешехода
Общегородской опрос - уникальный прецедент в истории мегаполиса
В Екатеринбурге Nexia сбила 8-летнего велосипедиста, который ехал по пешеходному переходу
Городские власти контролируют строительство, реконструкцию и ремонт дорог
К подаче тепла готовы: екатеринбургские газовики проверили две тысячи километров труб
«Город на оптике»: в Екатеринбурге теперь самый быстрый домашний Интернет