«Мечтала стать хирургом, а работаю терапевтом за копейки»: откровения молодого врача

Две недели назад в Нижнем Тагиле сразу шесть хирургов написали заявление на увольнение. Причины: тяжелые условия труда, переработка и низкая заработная плата… И это у тех врачей, у которых за плечами большой опыт работы и стаж работы более пяти лет. А как же и в таком случае работает выпускники медицинских вузов? «Комсомолка» пообщалась с выпускницей Уральского государственного медицинского университета, которая работает терапевтом в городской поликлинике.

НЕ ХОЧЕШЬ ЕХАТЬ В ДЕРЕВНЮ – НЕ ВИДАТЬ ТЕБЕ РАБОТЫ

Ольге 24 года. Стать врачом – ее детская мечта. Когда Оля была маленькой, она тяжело болела. Больше двух месяцев мама водила девочку по больницам, пока не нашелся тот единственный врач, который поставил диагноз.

- Буквально за два дня он поставил меня на ноги, - говорит Ольга. – С того момента, я захотела стать врачом, чтобы помогать людям. Когда пришло время поступать в вуз, я выбрала Уральский государственный медицинский университет. Училась по специальности «Лечебное дело», в надежде, что в будущем стану хирургом.

На меня медсестры не хватило, приходиться работать за двоихФото: Алексей БУЛАТОВ

Ольга окончила вуз с красным диплом. За шесть лет учебы она ассистировала 396 операций – все они прошли успешно. Чтобы пройти практику, студентке каждое лето приходилось уезжать в Казань.

- В Екатеринбурге у студентов такой возможности нет, - объясняет Ольга. – Вместо реальной практики они либо заполняют бумаги, либо катают ватные шарики медсестрам. Нас только однажды собрали в аудитории и спросили: «Кто хочет сегодня присутствовать на операции? Срочно нужен ассистент!» Несколько человек подняли руки. Все они практиковались в больницах Екатеринбурга и ни разу не присутствовали на настоящей операции.

После получения диплома, Ольга планировала продолжить учебу. Хотела поступить в ординатуру на направление «сердечно-сосудистая хирургия», но бюджетных мест там не оказалось.

В следующем месяце Ольге обещают поднять зарплату до 30 тысяч. Но при условии, что она начнет выполнять план по диспансеризацииФото: Алексей БУЛАТОВ

- На моем направлении бюджетных мест нет совсем, а на других очень мало. Для сравнения: в Екатеринбурге на «Терапии» одно бюджетное место, а в Ижевске их 34! – говорит девушка.

Единственная возможность поступить – заключить с клиникой целевой договор. Но и тут оказалось много подводных камней. Условия целевого договора изменили. Теперь за обучение студента платит не больница, а Министерство здравоохранения.

-Я взяла гарантийное письмо в городской больнице, а за неделю до начала учебы узнала, что меня нет в списках поступивших. Прошли люди, у которых баллы за государственные экзамены были в два раза ниже, чем у меня! Конкурса между студентами не было вообще. В ординатуре будут учиться только те, кто взял гарантийные письма в области. Причем, чем меньше деревня, тем больше вероятность, что ты сможешь получить образование. Минздрав заинтересован в том, чтобы молодые специалисты уезжали в деревни и поселки, где есть острая нехватка во врачах. Складывается впечатление, что Екатеринбургу хирурги вообще не нужны…

Без опыта получилось устроиться терапевтом в городскую поликлиникуФото: Алексей БУЛАТОВ

ДЛЯ ЧЕГО Я ШЕСТЬ ЛЕТ УЧИЛАСЬ?

Обучение в ординатуре стоит 500 000 рублей (за два года - Прим. Ред.). Чтобы накопить деньги, Ольга пошла работать. Без опыта, получилось устроиться терапевтом в городскую поликлинику. Но копить с зарплаты у нее пока не выходит. Получает Ольга – 18 000 рублей.

- Я работаю пять дней в неделю по восемь часов в день. Медсестёр в больнице меньше, чем врачей. Поэтому на меня медсестры не хватило, приходиться работать за двоих, - объясняет она.- Из-за этого часто задерживаюсь на работе, чтобы заполнить огромное количество бумаг. Но доплат за это я никаких не получаю. Даже, наоборот, зарабатываю меньше, потому что не успеваю выполнять планы.

В следующем месяце Ольге обещают поднять зарплату до 30 тысяч. Но при условии, что она начнет выполнять план по диспансеризации.

Оплата слишком маленькая для такой трудоемкой работыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне нужно в месяц отправлять около ста человек на диспансеризацию. Если план не выполняешь, то «минус» 12 тысяч из зарплаты, - вздыхает Ольга. – Боюсь, если так и будет продолжаться, то долго я на таких условиях не протяну. Оплата слишком маленькая для такой трудоемкой работы. Везде висят объявления: требуются кассиры в продуктовый, зарплата от 30 тысяч. Получается, что кассиры сейчас зарабатывают больше, чем врачи? Разве я для этого шесть лет училась?

«У ТЕБЯ МОЛОКО НА ГУБАХ НЕ ОБСОХЛО»

Из-за того, что Ольга молодой специалист – ей всего 23 года – большинство пациентов серьезно ее не воспринимают, считают глупой и неопытной.

-На прошлой неделе я поехала на свой первый домашний вызов. Мужчина открывает дверь и говорит: «Я тебе что, кролик подопытный?» Я удивилась и спросила, почему он так считает. Ответ был такой: «Да потому что у тебя молоко на губах не обсохло». На втором вызове я столкнулась с той же ситуацией. Пришла к женщине, спросила, какие она принимает препараты, а она мне отвечает: «Ой, да что тебе это даст, ты даже таких названий не знаешь». В общем, за две недели работы в больнице, я поняла, что к терапевтам относятся как к каким-то второсортным врачам, а к молодым терапевтам – еще хуже.

Сейчас Ольга хочет накопить на ординатуру в Москве. Мечта стать сердечно-сосудистым хирургом до сих пор греет сердце. Только вот в Екатеринбурге она учиться не хочет – не видит смысла и перспектив.

- Я начала работать терапевтом только для того, чтобы накопить себе на образование. Только вот сейчас я не уверена, что это возможно. На такую зарплату выжить бы как-то. Со мной на такой же ставке сидит фельдшер, который учился всего четыре года. Если бы мне кто-то шесть лет назад сказал, что я буду работать терапевтом и зарабатывать 18 000 – я бы просто не пошла в медицину.

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