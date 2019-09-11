«Хуже только в Иркутске»: Свердловская область снова в рейтинге самых грязных регионов

Свердловская область опять признана одним из самых грязных регионов России. Средний Урал занимает предпоследнее место в экологическом рейтинге, составленном общественной организацией «Зеленый патруль». Экологи публикуют его четыре раза в год: осенью, зимой, весной и летом.

В рейтинге, опубликованном по итогам лета, хуже, чем в Свердловской области разве что в Иркутске. А вот в Челябинской области, которая регулярно соревнуется в этом рейтинге с нашим регионом – жизнь налаживается. На этот раз суровые челябинцы нас обогнали. Они на 83-м месте, мы на 84, Иркутск – на последнем месте.

- По итогам лета Свердловская область, как ни странно, стала подниматься в экологическом рейтинге, - рассказывает Роман Пукалов, директор Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль». - Ранее Свердловская и Челябинская область делили последнее место. Челябинская область сейчас лучше себя показывает. Скорее всего, там больше финансирования.

Исследователи берут несколько критериев: загрязнение воздуха, воды, выбросы, свалки и другиеФото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению Романа, Свердловская область в этот раз чудом не оказалась на последнем месте.

- В Иркутской области сейчас более острые проблемы - крупномасштабные пожары – на последнем месте она впервые в истории. Главные проблемы Свердловской области: загрязнение водных объектов и атмосферного воздуха из-за промышленного производства. Главным двигателем вниз здесь является завод УГМК.

Для сравнения исследователи берут несколько критериев: загрязнение воздуха, воды, выбросы, свалки и другие. Также аналитики оценивают количество информационных материалов и обращений от общественных организаций, органов власти и простых граждан.