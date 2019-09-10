2019-09-10T18:57:59+03:00
Общество

«Кто сказал мяу?»: пять бездомных котиков, которым нужен дом

У этих пушистиков очень разная судьба, но в одном они похожи – им нужная любящая семья
Евгения Гладких
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Кот Пузан. Фото: предоставлено частным приютом "Кот Леопольд"Кот Пузан. Фото: предоставлено частным приютом "Кот Леопольд"
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В частном приюте «Кот Леопольд» в Екатеринбурге живут бездомные котики. Здесь мурлыки проходят курс лечения и реабилитации, играют и общаются друг с другом. Но самое главное – ждут новых любящих хозяев. Вы только посмотрите на этих очаровашек! Все кошки стерилизованы, привиты и приучены к лотку.

СОЙКУ БРОСИЛА ХОЗЯЙКА

Сойке примерно 2 года. У нее необычный разрез глаз – прямо как у кота из «Шрека»! Из-за этого может показаться, что Сойке всегда грустно. Но это не так. Эта очаровательная кошечка, скорее, задумчивая. Ей нравится гулять на природе и изучать всё вокруг.

- Она была найдена на улице маленьким котенком неравнодушными людьми, прожила у них примерно 1.5 года. Но потом у хозяев появился маленький ребенок с аллергией на животных, и они отдали Сойку к нам в приют, - рассказывает Анастасия Худяева, руководитель «Кота Леопольда».

Сойку бросила хозяйка. Фото: предоставлено частным приютом "Кот Леопольд"

Сойку бросила хозяйка. Фото: предоставлено частным приютом "Кот Леопольд"

ЛАСТИК И КОТЛЕТА

- Это просто мега прилипучая семейка. Им нужно постоянно находиться в поле зрения человека, все время тереться об него, играть и спать рядом. Таких назойливых кошек я давно не видела, но это только плюс в их биографию, - говорит Анастасия.

Сейчас котикам всего по 4 месяца. Они стерилизованы и приучены к лотку. Знают, что такое когтеточка, но все ровно играют всем, что под лапу попадется. Хотят попасть в семью с детьми и животными, очень уж любят общаться!

Ластик и Котлета. Фото: предоставлено частным приютом "Кот Леопольд"

Ластик и Котлета. Фото: предоставлено частным приютом "Кот Леопольд"

ЛАСКОВАЯ МИРА

Мира появилась в приюте больше двух лет назад, когда умерла ее пожилая хозяйка. Сейчас она одна из самых спокойных кошек, но при этом активно играет с мохнатыми игрушками. Единственная мечта Миры – спать в ногах у будущего хозяина и греть их в зимние холода.

- Кошечка совсем неагрессивная, она прекрасно ладит как с людьми, так и с другими четвероногими питомцами «Кота Леопольда», - говорит Анастасия.

Кошка Мира. Фото: предоставлено частным приютом "Кот Леопольд"

Кошка Мира. Фото: предоставлено частным приютом "Кот Леопольд"

ТОСТЯЧОК ПУЗАН

Пузан – пушистый котик, который живет в приюте всего несколько недель. Он молодой, игривый и разговорчивый. Котик забавно кувыркается и мурлычит. Пузаном его прозвали, потому что он обожает вкусно поесть: готов сделать все за сытную еду и лакомства. У Пузана неоднозначная реакция на других животных: он встаёт на дыбы и идет на них как танк. Видимо, котик хочет быть одним единственным в семье и чтобы его не обделяли вниманием.

Толстячок Пузан. Фото: предоставлено частным приютом "Кот Леопольд"

Толстячок Пузан. Фото: предоставлено частным приютом "Кот Леопольд"

- Мы надеемся, что у Пузана скоро появятся хозяева. Сейчас его забронировали, обещали забрать на следующей неделе. Но заберут или нет – пока что неизвестно.

Помимо этих кошечек, в приюте есть много других. Связаться с «Котом Леопольдом», чтобы найти себе друга можно по телефону: +7 (908) 633-70-73.

ИСТОЧНИК KP.RU

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