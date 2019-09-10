«Пассажиры сбегают через окно и теряют куриц»: начальник пассажирского поезда о жизни на колесах

Виктору Соколову 26 лет. Он живёт в Екатеринбурге и уже два года работает начальником пассажирского поезда. В его подчинении находятся все проводники, он отвечает за чистоту вагонов, комфорт и безопасность пассажиров. Словом, делает все, чтобы поездка прошла отлично. Но это удается не всегда.

ПОШЕЛ В ПРОВОДНИКИ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

Я решил связать свою жизнь с железными дорогами, когда впервые поработал проводником в Санкт-Петербурге, будучи еще студентом в 2012 году. Заработал 80 тысяч за два месяца и решил продолжить в этом направлении. В 2013 году пробовал устроиться в Екатеринбурге, но официально в РЖД попасть не получилось – у компании высокие требования и студентов напрямую не брали.

«За семь лет моей жизни на колесах со мной случилось много странных историй». Фото: предоставлено героем публикации

Я пошел в одну частную контору и стал проводником там. Сначала сделал себе медкнижку – она нужна всем проводникам. У меня со здоровьем все отлично, поэтому проблем не возникло. Да даже если бы и были – в той фирме можно было бы купить ее за 1800 рублей. Сейчас так сделать не получится, времена изменились и конторы вроде «Рогов и копыт» позакрывали. Я ужаснулся, когда получил зарплату - всего 12 тысяч! Это никак не сравниться с тем, что я заработал в 2012 году, поэтому я ушел оттуда.

В 2017 году я окончил курсы на начальника поезда. Официально я работаю в РЖД уже третий год: год проработал проводником, а потом стал начальником поезда. За семь лет моей жизни на колесах со мной случилось много странных историй.

БИЗНЕС-КЛАСС В ПЛАЦКАРТЕ

В прошлом году проходил Чемпионат мира по футболу, поэтому в поездах было много иностранцев. У меня был полностью забитый мексиканцами поезд. Они совершенно не знали русский язык, а среди работников поездной бригады никто не знал даже английский. Поговорить с ними или что-то им объяснить мы не могли. А спустя два часа, после того, как поезд тронулся ко мне прибежал проводник: «Виктор Вадимович! Вы бы видели, что там происходит! Это тихий ужас!»

Я захожу в вагон с иностранцами и наблюдаю такую картину: мексиканцы сняли обувь, расстелили на пол матрацы, которые предназначены для сна, и ходят по ним босиком. Нам пришлось искать переводчика среди пассажиров. В итоге к нам подошел мужчина и сказал: «Я – таджик, а жена моя мексиканка. Я знаю английский и русский. А жена английский и мексиканский». Так и разговаривали: я на русском писал ему, что надо озвучить, он переводил на английский язык, а жена – на мексиканский. Я допускал её к микрофону, и она зачитывала станции и сообщения на двух языках. Но на этом история не закончилась…

И такое можно увидеть в коридоре вагона… Фото: предоставлено героем публикации

Подходит ко мне импозантный, состоятельный мексиканец и начинает ругаться на своем языке. Я удивился, почему этот человек находится здесь, в старом, убитым временем плацкарте? Оказалось, этот человек должен был ехать в вагоне класса «люкс» - там у него должно быть выкуплено несколько купе, он богатый бизнесмен из Мексики. А в нашем поезде вообще нет люксовых вагонов! Я уже мысленно представил, как пишу объяснительную, а затем меня увольняют. К счастью, все обошлось, этого бизнесмена обманул туроператор. В итоге он доехал до Саранска на верхней боковушке.

МЕНЯ ХОТЯТ УБИТЬ!

Однажды я сидел в радиорубке и услышал крики, которые доносились из коридора. Я выхожу, спрашиваю, что случилось. Ко мне бросается мужчина с бешеными глазами и кричит: «Меня хотят убить!»

-Кто вас хочет убить? – спрашиваю я.

- Не могу сказать. Если скажу, то они вас тоже захотят убить!

-Так, давайте я вызову полицию?

-Да, давайте полицию и ФСБ.

-Так, хорошо, а вертолет тоже вызывать?

-Да! Вертолёт обязательно. Надо вертолёт.

Виктор Соколов гордо называет свою работу «хобби». Фото: предоставлено героем публикации

Я попытался связаться с машинистами. Нов этот момент снова раздался крик. Человек, которого хотели убить, пытается дернуть стоп-кран. А его держат несколько проводников, которые были в тот момент в штабном вагоне. Когда он увидел меня, сразу же отцепился от крана и бросился в сторону последнего вагона. Там его схватил проводник и скрутил, чтобы он никому не причинил вреда. На ближайшей станции я вызвал полицию. Вернулся в поезд, а мужчины нигде нет. Оказалось, он разбил окно и сбежал в одном сланце в сторону леса, оставив у себя в купе свои вещи.

А на следующий день мне позвонил неизвестный мужчина и совершенно адекватным голосом сказал: «Здравствуйте! Я вчера у вас в поезде оставил свои вещи, не могли бы вы их вернуть? Я сегодня ночью проснулся в кустах от того, что меня кто-то кусает и почему-то порвана футболка. Единственное, что я помню, это то, что я ехал в поезде, у меня заболел живот, и какой-то бородатый нерусский мужчина мне дал таблетку». Я подозреваю, что про таблетку он выдумал. Возможно, сам что-то употребил, но сознаваться не хотел.

КОГДА ОТПУСК НАЧИНАЕТСЯ РАНЬШЕ…

Бывает, что у пассажиров отпуск начинается раньше, чем они приедут в отель. Они берутся за выпивку уже в поезде. Не знаю, куда направлялись два этих человека, но в вагоне-ресторане напились они знатно. В поездах действует такое правило: если пассажир просит принести ему выпивку, но по нему видно, что он уже пьян, то в просьбе ему отказывают.

Видимо, два дебошира следовать правилу не согласились и с кулаками бросились на работников вагона-ресторана. Все, что нам оставалось – это скрепить их наручниками к стульям и ждать, пока они протрезвеют (смеётся).

«Скрепили их наручниками к стульям и стали ждать, пока они протрезвеют». Фото: предоставлено героем публикации

На самом деле дебоширам я обязан отказать в проезде, поэтому мы ждали ближайшую станцию, чтобы снять их с поезда и передать полиции.

НАЙДИТЕ МНЕ МОЮ КУРИЦУ!

Когда я еще работал проводником, ко мне в вагон зашла бабушка, ну просто божий одуванчик. В руках она держала авоську и сумку. Поезд тронулся. Бабушка подошла ко мне и сказала, что у нее в купе грязно. Пошел, все начисто помыл.

Затем она снова подошла ко мне: «Молодой человек, можно курицу у вас в холодильнике оставить?». А у нас нет холодильника. Тогда она захотела положить варёную курицу в бельевую яму под вагоном, мол, раньше всегда так делали. Я ее остановил.

Через пять минут бабушка снова стучится ко мне и жалуется: «У вас в туалете грязно. Это просто невыносимо!». Я захожу в туалет и понимаю, что его только что помыли. Смотрю на неё удивленными глазами, а она: «Он грязный, потому что не пахнет хлоркой!». У меня уже нервы на пределе. Зову начальника поезда, чтобы он с ней сам разобрался.

Наступает ночь. Эта бабуля меня будит и говорит: «Можно я заберу свою курицу?». А я даже понятия не имею, где ее курица! Она убеждает меня, что оставила ее в шкафу. В шкафу, где лежит чистая посуда! Я вскакиваю от ужаса и начинаю искать курицу там. Курицы не было. Спрашиваю: «Может, вы ее съели или положили в другое место?». А она мне: «Ах, да, я же оставила ее у Андрюши в соседнем вагоне!»

«Были и неожиданные знакомства». Фото: предоставлено героем публикации

Но и на этом бабушка не успокоилась. Просила принести ей из вагона-ресторана стакан с водой температурой 13 градусов, чтобы она могла заняться обтиранием! Потом приносила понюхать настойку для почек. И так всю ночь… А утром эта милая женщина вышла она на станции Саратов, и больше я ее не видел.