Снял с бабушки штаны, чтобы замести следы: в Екатеринбурге раскрыли убийство девятилетней давности по анализу ДНК

В Екатеринбурге следователям Следственного комитета удалось раскрыть преступление, которому уже давно присвоили статус «глухаря». Речь идет об убийстве 64-летней Галины Ивановой (имя жертвы изменено – прим.ред.), тело женщины было найдено на окраине города осенью 2010 года. Но задержать по «горячим следам» злоумышленника не удалось т.к единственной существенной уликой был шнурок (именно им задушили бабушку – прим.ред), и со временем уголовное дело отправилось в архив.

В начале этого года сыщики решили возобновить расследование. Первым шагом стал поиск лиц с криминальным прошлым по базе ДНК, а в качестве образца использовались найденные на месте убийства улики. Вскоре следователи получили результаты экспертизы, к их удивлению преступник уже был за решеткой. Однако он отбывал наказание не в Свердловской области, а в Тюмени, где также успел «отличиться».

ЗАДУШИЛ ШНУРКОМ ОТ КУРТКИ И СПРЯТАЛ ТЕЛО У РУЧЬЯ

Выяснилось, что потожировые следы, оставленные на том самом шнурке, принадлежат 63-летнему Аркадию Айнулину – уголовнику с 40-летним стажем. С 1975 года он кочевал по всей стране из одной колонии в другую: все началось с судимости за хулиганство, а через десять лет оказался в тюрьме за тяжкое избиение. В конце 90-ых вновь отправился на зону за первое в жизни убийство, где провел 10 лет и освободился лишь в 2009.

В этом лесу нашли труп пенсионерки. Фото: Google maps

- Жить мне было негде, родных и близких у меня нет, а жена завела новую семью, - рассказывал на допросе у следователя Айнулин. - Стал вести бродяжнический образ жизни. В сентябре 2010 года я на товарном поезде добрался до Екатеринбурга из Перми. Сев в первый попавшийся автобус я уехал в другой конец города (микрорайон Химмаш). Там я заметил, что многие люди несут с собой садовый инвентарь: грабли, лопаты и т.д. Мне нужна была работа, готов был трудиться за еду и одежду. Пройдя вдоль лесополосы, я увидел дачи и тропинку, которая вела к участкам. Там я сел на камень и начал есть хлеб – это единственное, что я нашел в мусорке. Внезапно из леса вышла женщина с велосипедом, я начал расспрашивать ее про то, где можно найти работу, но она не хотела общаться со мной.

Такое поведение взбесило уголовника, и он схватил пенсионерку за руку.

- Только не кричи, - прошептал ей Аркадий Айнулин.

- Помогите! Убивают! – закричала Галина Петровна.

Айнулин понимал, что если сейчас его поймают даже за такой проступок, то новой судимости будет не избежать. Рецидивист вытащил из куртки шнурок и начал душить пенсионерку.

- После убийства я оттащил тело к ручью. Сначала я пытался скрыться на ее велосипеде, но из-за сломанной цепи не смог им воспользоваться. Пришлось снять с трупа золотые серьги. Также я спустил с бабушки штаны, чтобы полиция рассматривала версию изнасилования. Потом я сел на автобус, добрался до вокзала. Там я продал украденные серьги за 500 рублей случайному скупщику и купил билет на поезд до Тюмени.

Следующие четыре года Айнулин провел на свободе, но в 2014 снова оказался за решеткой за убийство. Именно там у него взяли пробу ДНК, благодаря ей и удалось выяснить его причастность к убийству пенсионерки.

Айнулин вырос в интернате, единственный близкий человек - жена, ушла от него, когда он отбывал очередной срокФото: Олег Галимов

- Свой мотив Айнулин объяснил тем, что после ухода жены у него была неприязнь ко всем женщинам. Несмотря на свой «послужной» список в местах лишения свободы его всегда характеризовали положительно. , - рассказала «Комсомолке» следователь следственного отдела Чкаловского района Екатеринбурга Вера Клементьева.

ВЫЙДЕТ НА СВОБОДУ СТАРИКОМ

Сейчас Аркадий Айнулин ожидает нового суда. С учетом убийства и кражи, совершенной в 2014 году, и того, что за убийство екатеринбурженки ему, скорее всего, назначат максимальное наказание, можно предположить, что он окажется на свободе, когда ему будет за 80.

Скорее всего, отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

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